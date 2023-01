PlayStation Plus Extra et Premium : Les jeux de janvier 2023 avec Back 4 Blood, Devil May Cry V

Le PlayStation Plus accueille 10 nouveaux jeux PS4 et PS5 en janvier ! Sans oublier des classiques de la PS1. Voici quels titres vont pouvoir découvrir les joueurs.

Sony régale un peu plus ses abonnés PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium avec la venue de 11 nouveaux jeux. Des titres à découvrir dès janvier 2023 sur PS4 et/ou PS5, console embarquée dans la voiture électrique de Sony et Honda.

On trouve plusieurs franchises majeures et autres pépites qui intègrent le catalogue à partir du 17 janvier.

Back 4 Blood (PS4, PS5)

Vous aimez Left 4 Dead ? Les créateurs de la franchise de Valve signent Back 4 Blood. Un titre dans lequel des survivants parcourent des cartes et campagnes en affrontant des hordes de zombies dont certains spéciaux.

Le principe est exactement le même que Left 4 Dead tout en intégrant un système de progression avec des bonus et autres malus via des cartes. Un système très simple à prendre en main !

Dragon Ball FighterZ (PS4)

Sans doute la meilleure adaptation du shonen culte d’Akira Toriyama ! Dragon Ball FighterZ est un jeu de combat dans lequel se retrouvent les personnages du manga et des animés avec une très jolie animation.

Malgré sa scène compétitive, le titre est parfait pour s’amuser en toute détente à plusieurs en contrôlant les grands noms de Dragon Ball comme Sangoku, Freezer, Cell, Sangohan, etc.

Devil May Cry 5 : Special Edition (PS5)

Dernier épisode en date, Devil May Cry 5 peut compter sur le moteur graphique RE Engine pour un rendu graphique à couper le souffle. Comme toujours avec la franchise, découvrez des combats ultra-dynamiques alors qu’une nouvelle menace démoniaque menace le monde. Retrouvez Dante et Nero, héros emblématiques et seuls capables de stopper la fin du monde.

La Special Edition regroupe le Ray Tracing, l’audio 3D amélioré, les modes Turbo ou encore Chevalier Sombre Légendaire en plus des fonctionnalités de l’Édition Deluxe.

Les autres jeux à retrouver dès le 17 janvier

En plus de ces 3 blockbusters vidéoludiques, 7 autres jeux intègrent le PlayStation Plus dès le 17 janvier 2023. Voici lesquels :

Life is Strange: Before the Storm (PS4)

Life is Strange (PS4)

Sayonara Wild Hearts (PS4)

Jett: The Far Shore (PS4, PS5)

Just Cause 4: Reloaded (PS4, PS5)

Omno (PS4)

Erica (PS4)

Les classiques de la PlayStation à retrouver

Outre ces expériences vidéoludiques récentes, les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium auront droit à des classiques de la PlayStation.