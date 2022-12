PlayStation Plus : la liste des jeux offerts sur PS5 et PS4 pour janvier 2023 a fuité

À quelques jours de la fin de l’année, une fuite nous apprend quels seront les jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus le mois prochain. Ces derniers pourront récupérer Star Wars Jedi Fallen Order, Fallout 76 et Axiom Verge 2 du 3 janvier au 7 février 2023.

Star Wars Jedi: Fallen Order © Electronic Arts

Le PlayStation Plus permet aux abonnés de récupérer trois nouveaux jeux chaque mois et ce quel que soit leur palier d’abonnement (PS + Essential, Extra et Premium). En décembre, les joueurs ont pu mettre la main sur Mass Effect Legendary Edition, Biomutant et Divine Knockout. Et la pêche sera également miraculeuse lors du premier mois de l’année prochaine comme vient de nous l’apprendre la traditionnelle fuite de Dealabs (survenue un peu plus tôt que d’habitude).

PS Plus janvier 2023 : voici les jeux offerts du mois

L’utilisateur billbil-kun a notamment révélé que Star Wars : Jedi Fallen Order (PS5 / PS4) sera offert. Ce jeu vous met dans la peau de Cal Kestis, un jeune apprenti Jedi qui a survécu à l’Ordre 66. Traqué par l’Empire et par les Inquisiteurs Sith, vous devrez parfaire votre formation pour accomplir vos missions. Combats au sabre laser, maniement de la Force… Ce jeu classique plaira forcément aux fans de la franchise. Sa mise à disposition tombe à pic vu que la suite Star Wars Jedi : Survivor sortira en 2023.

Par ailleurs, les joueurs abonnés pourront se frotter à Fallout 76 (PS4). Ce RPG d’action est la sixième itération de la franchise éponyme. Il vous donnera accès à un monde ouvert en multijoueur qui sert de préquelle à la série. Vous arpenterez des contrées dévastées par la guerre nucléaire et aurez la possibilité de coopérer (ou pas) pour rester en vie.

Enfin, Axiom Verge 2 (PS5 / PS4) est le dernier jeu qui sortira du chapeau. Il s’agit d’un titre d’action-aventure à défilement latéral. Vous y incarnez Indra Chaudhari, une milliardaire qui se rend en Antarctique pour remonter la piste de sa fille disparue. Elle va toutefois rapidement sombrer dans une réalité alternative truffée de machines parasites qui l’assistent et la tourmentent. Au menu : exploration à gogo, monstres à affronter, piratage, le tout dans un décor truffé de vestiges de civilisation high-tech ancestrale.