PlayStation Showcase 2021 : comment regarder la conférence PS5 ? Qu’en attendre ?

Evènement PS5, le PlayStation Showcase 2021 débute ce 9 septembre dès 22h00. On vous dit ici où le suivre et ce qu’il faut en attendre.

PlayStation Showcase – Crédit : PlayStation

Sony tiendra conférence ce soir. En seconde partie de soirée, après le premier film, vous pourrez profiter de 40 minutes de programmes sélectionnés par PlayStation « pour découvrir l’avenir des jeux PlayStation 5 ». Oui, il ne devrait être question que de la PS5. Si Sony avait promis de ne pas abandonner ses joueurs PS4, il semble qu’ils ne soient pas totalement à l’honneur ce soir.

Quels jeux PS5 seront présentés lors du PLayStation Showcase 2021 ?

Les jeux présentés seront « aussi bien des jeux issus de PlayStation Studios que d’autres talentueux développeurs de l’industrie ». On peut ainsi s’attendre à découvrir un titre éventuel de Firesprite, dernière acquisition de PlayStation Studios. Ce studio est formé d’anciens de Sony Liverpool. Ils ont collaboré dernièrement au développement de The Playroom, The Playroom VR et Run SackBoy ! Run ! Que des titres Sony, le rapprochement était donc logique. En propre, on leur connaît le sympa The Persistence, un rogue-like, également disponible en VR.

Mais de VR, il ne faut pas s’attendre à en voir ce soir. Dans son mail aux rédactions, PlayStation précise bien « que la prochaine génération de VR de PlayStation ne sera pas abordée« .

S’intéressant aux jeux de cette fin d’année et de 2022, cette conférence pourrait nous en montrer plus de Horizon Forbidden West ou encore de Gran Turismo 7. God of War Ragnarök devrait aussi être dévoilé, selon un insider. Une information qui s’est confirmée récemment par le tweet de Cory Barlog, directeur créatif de Sony Santa Monica, studios qui développera les prochaines aventures de Kratos.

Naughty Dog est aussi attendu au tournant. Le studio derrières Crash, Uncharted et The Last of Us est en train de plancher sur un titre multijoueurs. Et celui-ci vient ancrer ses racines dans l’univers de ces fameux The Last of Us, formant une « expérience cinématographique entre joueurs », des mots de Naughty Dog.

Autre jeu dont on devrait avoir des nouvelles : la version PS5 de GTA V. Attendue pour le 11 novembre, ce second remaster depuis sa sortie initiale en 2013 n’a encore rien montré de lui.

On devrait aussi avoir des nouvelles du hardware de la PS5. Si une nouvelle version plus légère a été lancée pour faire face à la pénurie de composants, la PS5 continue d’évoluer. Son dernier firmware, en version bêta actuellement, permet d’utiliser son port M.2 pour ajouter un SSD en interne. Sony pourrait avancer une date de déploiement officiel de cette fonction.

Où suivre le PlayStation Showcase 2021 ?

Pour regarder l’évènement PS5 de ce 9 septembre, il suffit de se rendre soit sur YouTube, soit sur Twitch. PlayStation le diffuse sur ces deux plateformes. L’heure de début est fixée à 22h00, heure française. La diffusion durera 40 minutes.