State of Play mai 2024 : où voir la conférence et quels jeux PS5 attendre ?

PlayStation organise un nouveau State of Play ce 30 mai à 23h59. Voici comment regarder la conférence tant attendue en direct et quels jeux PS5 pourraient se montrer pendant l’événement de 30 minutes.

© Konami, Sony

Les événements organisés par PlayStation, qu’ils s’agissent des State of Play ou des PlayStation Showcase, rassemblent toujours massivement les joueurs. Les possesseurs de PS4 ont l’occasion d’en apprendre plus sur des titres déjà connus et de découvrir de nouveaux jeux en développement.

Le State of Play de mai 2024 devrait réserver de beaux moments aux joueurs qui attendaient déjà depuis plusieurs jours que Sony annonce officiellement la tenue d’une conférence. Voici comment suivre le State of Play et quels jeux attendre de l’événement de PlayStation.

Où suivre le State of Play de mai 2024 et quels jeux PS5 pourraient se montrer ?

Un nouveau State of Play se déroule dans ce mercredi 30 mai à 23h59 heure française. L’émission d’une durée de 30 minutes est diffusée en direct sur les comptes YouTube, Twitch et TikTok officiels de PlayStation. Rappelons que le dernier SOP date du 31 janvier dernier et que Death Stranding 2, Silent Hill 2 et Stellar Blade y étaient à l’honneur.

Lors de l’événement de ce soir, les joueurs verront 14 titres PS5 et PS VR2 défiler. Évidemment, impossible d’affirmer quels jeux se montreront, mais on imagine que Silent Hill 2 pourrait se montrer avant que Konami n’en livre un aperçu plus approfondi lors de son stream prévu dans la foulée.

Le State of Play est de retour ce jeudi à 23h59 : https://t.co/GOPcE1vclo



Découvrez en direct plus de 30 minutes d'annonces sur 14 titres PS5 et PS VR2, ainsi qu'un aperçu des jeux PlayStation Studios qui sortiront plus tard cette année. pic.twitter.com/F8ud0QMXbi — PlayStation France (@PlayStationFR) May 29, 2024

Ghost of Tsushima 2, qui serait en développement sur PS5, pourrait aussi faire sa première apparition lors de ce State of Play. Le remake d’Until Dawn qui a fuité en début d’année fait également partie des jeux attendus.

Tout comme Metal Gear Solid 3 Remake, toujours prévu cette année sur PS5. Les joueurs peuvent aussi espérer que Lost Soul Aside, l’action RPG très prometteur du studio chinois UltiZeroGames, dévoile enfin sa date de sortie. Enfin, rappelons qu’un remake d’Horizon Zero Dawn serait en préparation…

Le PS VR2, que les joueurs ne s’arrachent clairement pas, pourrait accueillir de nouvelles expériences adaptées de licences cultes comme Horizon Call of the Mountain ou Resident Evil 4 VR Mode. Pour savoir ce que la PS5 et le PS VR2 vous réservent, rendez-vous ce 30 mai à 23h59 pour suivre le State of Play.