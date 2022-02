PlayStation Spartacus : les prix et les jeux dévoilés, lancement imminent du concurrent au Xbox Game Pass

Les rumeurs au sujet de PlayStation Spartacus circulent depuis plusieurs mois. Le nouveau service d’abonnement serait la réponse de PlayStation face au Xbox Game Pass de Microsoft. D’ailleurs, Phil Spencer qui est le responsable de Xbox a récemment confirmé qu’un Game Pass façon PlayStation est « inévitable ». Il n’avait pas tort puisque le lancement de PlayStation Spartacus se précise.

Logo PlayStation – Crédit : Sony

Le journaliste Jeff Grub a dévoilé de cruciales informations sur PlayStation Spartacus au cours de son dernier podcast GrubbSnax. Selon lui, Spartacus est « très proche » du lancement. On peut donc s’attendre à une communication officielle de la part de PlayStation d’ici les prochains jours.

PlayStation Spartacus coûterait jusqu’à 16 $ par mois avec le cloud gaming et des jeux classiques, mais pas de jeux Day One

Jeff Grub a également révélé les prix des trois offres d’abonnement de Spartacus. Voici les trois formules de PlayStation Spartacus :

Essentiel : à environ 10 $/mois , cette offre présente les mêmes avantages que le PS Plus ;

: à environ , cette offre présente les mêmes avantages que le PS Plus ; Extra : à environ 13 $/mois , cette offre comprendrait un catalogue de jeux téléchargeables, « tout ce qui était téléchargeable sur PS Now » avec 250 à 300 jeux au total. Le cloud gaming ne serait pas pris en charge ;

: à environ , cette offre comprendrait un catalogue de jeux téléchargeables, « tout ce qui était téléchargeable sur PS Now » avec 250 à 300 jeux au total. Le cloud gaming ne serait pas pris en charge ; Premium : à environ 16$/mois, elle proposerait tous les avantages des deux autres offres, le cloud gaming, des essais de jeu et des « jeux classiques ».

Pour le moment, il semblerait que Spartacus fasse l’impasse sur les jeux « Day One » contrairement au Xbox Game Pass qui ajoute certains jeux le jour même de leur sortie. De plus, nous ne savons pas encore à quoi correspondent les jeux classiques, mais Jeff Grub a précisé qu’il s’agit « d’une partie importante de cette offre Premium ». Sony aurait peut-être prévu une compilation des meilleurs jeux PlayStation de tous les temps. Quoi qu’il en soit, il vaut mieux prendre ces informations avec des pincettes en attendant l’annonce officielle de PlayStation.

Pour rappel, il est fortement probable que Spartacus finisse par remplacer les abonnements actuels PS Now et PS Plus actuels. Le PS Now est un service de jeu vidéo à la demande. Il permet de jouer aux jeux PS2, PS3 et PS4 sur PS4, PS5 ou Windows avec le cloud gaming. Le PS Plus offre tous les mois une sélection de jeux à ses abonnés qui peuvent les enregistrer dans leur bibliothèque. D’ailleurs, vous pouvez toujours profiter des jeux gratuits du mois de février avant qu’ils ne soient remplacés par les jeux gratuits de mars 2022.

