Xbox : un Game Pass par PlayStation est « inévitable », selon Phil Spencer

Le Xbox Game Pass est l’abonnement de Microsoft qui permet d’accéder à une bibliothèque de plus d’une centaine de jeux sur Xbox Series X/S, Xbox One, PC et appareil mobile. Le Game Pass est d’autant plus populaire auprès des joueurs qu’il permet de jouer aux nouveaux jeux dès leur sortie.

Xbox Game Pass – Crédit : Microsoft

Selon de récentes rumeurs qui circulent sur la toile, PlayStation serait en train de préparer sa propre version du Game Pass, surnommée Spartacus pour le moment. Le service pourrait même être disponible dès le printemps de cette année. Il remplacerait les abonnements PS Now et PS Plus actuels. PS Plus permet aux abonnés de récupérer une sélection de jeux gratuits tous les mois. En janvier, les jeux offerts par le PS Plus sur PS4 et PS5 sont Persona 5 Strikers, DIRT 5 et Deep Rock Galactic.

Le Game Pass de PlayStation regrouperait le PS Plus et le PS Now

Phil Spencer qui est le responsable de Xbox a réagi aux rumeurs de Spartacus, le concurrent du Game Pass. Selon lui, un service similaire est « inévitable ». Il doit être perçu comme un encouragement pour continuer à innover.

Phil Spencer a déclaré à IGN que « quand je parle à nos équipes, j’en parle comme d’une fatalité. Donc, pour nous, nous devons continuer à innover, continuer à être compétitifs, car les choses que nous faisons pourraient être des avantages que nous avons sur le marché aujourd’hui, mais ils sont simplement basés sur le fait que nous avons commencé en premier, pas que nous avons créé quelque chose que personne d’autre ne peut créer ».

Pour Phil Spencer, les services de type Game Pass sont l’avenir du jeu vidéo

Les rumeurs concernant un concurrent du Game Pass par PlayStation sont arrivées avant l’apparition de jeux PS3 dans le PS Store de la PS5. Il ne s’agissait que d’un bug, mais cela a été suffisant pour relancer les rumeurs d’une rétrocompatibilité totale de la PS5. Le service Spartacus de PlayStation permettrait effectivement de jouer à des jeux rétro sur PS5.

Enfin, Phil Spencer estime que les services de type Game Pass représentent l’avenir du jeu vidéo. « Je pense que la bonne réponse est de livrer de grands jeux sur PC, sur console et dans le cloud et de les rendre disponibles dès le jour 1 avec l’abonnement. Et j’espère que c’est ce que notre concurrent fera », a-t-il déclaré.

Source : ComicBook