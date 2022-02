PlayStation : vous pouvez lier votre compte PSN à Discord, voici comment faire

L’année dernière, PlayStation et Discord ont annoncé un partenariat pour rapprocher l’application de messagerie instantanée des consoles. Aujourd’hui, leur partenariat a donné naissance à une fonctionnalité particulièrement utile pour les joueurs. Vous pouvez désormais lier votre compte PlayStation Network (PSN) à Discord.

Partenariat entre Discord et PlayStation – Crédit : Discord

En liant votre compte PSN à Discord, vous pouvez partager votre activité PlayStation et votre ID PSN avec la communauté. Cette fonctionnalité est disponible sur Windows, macOS, iOS, Linux et Android ainsi que sur le site web de Discord. D’ailleurs, l’application de messagerie a précisé que la fonctionnalité est en cours de déploiement si vous n’y avez pas encore accès.

Liez votre compte PSN à Discord en seulement quelques clics

Pour lier votre compte PSN à Discord, lancez l’application Discord et rendez-vous dans les paramètres utilisateur. Sélectionnez ensuite « Connexions sur le bureau ou sur le Web ». Si vous êtes sur mobile, choisissez « Connexions » depuis les paramètres utilisateur.

Rendez-vous sur la page des Connexion depuis les paramètres utilisateur – Crédit : Discord

La page des Connexions de Discord affiche la liste des services avec lesquels vous pouvez connecter votre profil. Vous verrez donc le logo PlayStation en plus de ceux de Twitch, Steam, Facebook, Twitter, Reddit, Xbox, etc. Cliquez sur le logo PlayStation et une fenêtre s’ouvre pour vous demander de vous connecter à votre compte PSN. Rentrez vos identifiants de connexion et vous avez ainsi lié votre compte PSN à Discord.

Connectez-vous à votre compte PSN depuis la fenêtre qui s’ouvre – Crédit : Discord

Ensuite, deux options s’offrent à vous. Vous pouvez choisir d’afficher votre ID PSN sur votre profil Discord et d’afficher votre activité PlayStation Network sur votre statut. Vos amis peuvent ainsi voir les jeux PS4 et PS5 auxquels vous jouez et vous rejoindre plus facilement.

Enfin, Discord a déclaré que « nous sommes ravis de continuer notre partenariat avec PlayStation et d’explorer comment nous pouvons collectivement créer de grandes expériences partagées pour vos amis et vos communautés ». La prochaine étape serait donc d’avoir l’application officielle disponible sur PlayStation, mais rien n’a encore été annoncé ni même confirmé.

Source : Destructoid