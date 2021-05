PlayStation : Sony s’associe à Discord pour intégrer la messagerie à la console

PlayStation a annoncé un partenariat avec Discord, le populaire service de communication en ligne, avec la promesse de « rapprocher les expériences Discord et PlayStation sur console et mobile dès le début de l’année prochaine ».

Sony prévoit d’intégrer Discord au PlayStation Network à partir de début 2022. Cependant, on ne sait pour l’instant pas vraiment quelles seront les nouvelles fonctionnalités auxquelles auront accès les joueurs sur PlayStation.

Discord – Crédit : Discord

Dans un billet de blog publié aujourd’hui, Jim Ryan, le patron de Sony Interactive Entertainment, explique que ce partenariat permettra une certaine forme de communication entre les utilisateurs du PSN et l’application Discord sur PC et mobile.

Discord est un service de communication en ligne où les internautes peuvent se rassembler dans des canaux textuels ou vocaux créés par les utilisateurs. Ces canaux peuvent être axés sur des passe-temps, créés par des groupes d’amis ou hébergés par des entreprises. Discord a déclaré que son service était utilisé par plus de 140 millions d’utilisateurs par mois dans le monde entier.

Discord arrive bientôt sur PlayStation

« Ensemble, nos équipes sont déjà à pied d’œuvre pour connecter Discord à votre expérience sociale et de jeu sur le PlayStation Network », a déclaré Jim Ryan, président et PDG de PlayStation. « Notre objectif est de rapprocher les expériences Discord et PlayStation sur console et mobile dès le début de l’année prochaine, afin de permettre aux amis, groupes et communautés de se retrouver, de s’amuser et de communiquer plus facilement tout en jouant ensemble ».

Pour l’instant, nous ne savons pas encore à quoi ressemblera cette intégration. On imagine qu’il s’agira d’une collaboration qui ressemblera à celle de Microsoft et Discord. Celle-ci vous permet déjà de lier votre compte Xbox à Discord pour voir ce que font vos amis. Il sera peut-être même possible de télécharger l’application directement sur votre console PlayStation.

Dans le cadre de ce partenariat, Sony Interactive Entertainment, propriétaire de PlayStation, a réalisé un investissement minoritaire dans le cadre de la série H de financement de Discord. Cette nouvelle survient peu de temps après que les négociations en vue de l’acquisition de Discord par Microsoft aient pris fin le mois dernier. Le géant américain avait essayé de racheter l’entreprise pour 12 milliards de dollars. Cependant, l’offre avait finalement été refusée par Discord. Aujourd’hui, Discord se concentrerait plutôt sur une future introduction en Bourse. L’entreprise profiterait ainsi de l’augmentation de sa valorisation suite à la proposition de Microsoft.

Source : SIE