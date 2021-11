Plusieurs films Spider-Man officialisés après No Way Home

Tom Holland n’en a pas terminé avec le MCU. Amy Pascal, productrice des films Spider-Man, confirme que d’autres productions sont prévues après Spider-Man : No Way Home.

Tom Holland ne tire pas sa révérence – Crédit : Sony

Si les séries Marvel cartonnent sur Disney+ et que plusieurs films attirent les fans du Marvel Cinematic Universe, Spider-Man 3 (Spider-Man : No Way Home) reste le véritable événement. Prévu pour le 15 décembre, le long-métrage déploie le multivers grâce au retour d’anciens méchants présents dans le nouveau trailer. Beaucoup de rumeurs parlent également de la présence d’Andrew Garfield et Tobey Maguire, dont le costume peut être aperçu sur un poster. Deux interprètes de Peter Parker très appréciés des fans. Mais No Way Home signe également la fin d’une trilogie menée par Tom Holland. Et alors que Venom 2 tease la rencontre du symbiote et du Tisseur, bonne nouvelle. Amy Pascal, productrice chez Sony, assure que d’autres films Spider-Man arrivent ces prochaines années.

Tom Holland conserve son rôle de Spider-Man

Impossible de passer à côté de Peter Parker. Depuis plusieurs années, les fans n’ont que le nom du super-héros à la bouche. En plus du cinéma, le personnage Marvel s’invite sur nos consoles avec Marvel’s Spider-Man et sa suite annoncée. Sans oublier sa venue dans Marvel’s Avengers pour les joueurs PlayStation. Il faut dire que Tom Holland remporte l’adhésion de la communauté. Et lors d’une interview, Amy Pascal de Sony confirme d’autres films à venir pour Spider-Man.

[No Way Home] n’est pas le dernier film que nous allons faire avec Marvel. Ce n’est pas le dernier film de Spider-Man. Nous nous préparons à faire le prochain film Spider-Man avec Tom Holland et Marvel. Nous considérons qu’il s’agit d’une trilogie et nous allons passer à la suivante. Ce n’est pas le dernier de nos films du MCU. – Amy Pascal

Cela veut donc dire que Tom Holland va poursuivre son itération du personnage. Une première pour un acteur. Tobey Maguire apparaît dans 3 films contre 2 pour Andrew Garfield. Rappelons qu’aux USA, les billets pour Spider-Man : No Way Home peuvent être achetés pour ce qui semble être l’événement de fin d’année pour les fans du MCU.

Le multivers au cœur de Spider-Man : No Way Home

Le Bouffon vert a été dévoilé – Crédit : capture d’écran YouTube

Le prochain film nous présente le retour de méchants aperçus dans les précédentes adaptations de Spider-Man. La promesse de déployer un multivers déjà introduit par Loki. Le synopsis de No Way Home a également été dévoilé : « L’identité de Spider-Man a été révélée. Notre sympathique lanceur de toile démarqué ne peut plus séparer sa vie normale et son rôle de super-héros. Lorsque Peter Parker demande l’aide du Doctor Strange, tout devient plus dangereux, le forçant à découvrir ce que signifie d’être Spider-Man ».

Source : CBR