Spider-Man 3 : le costume de Tobey Maguire apparaît sur un poster

Tobey Maguire de retour ? – Crédit : Sony

On peut le dire sans trembler : Spider-Man 3 (Spider-Man : No Way Home) est le plus attendu des films du Marvel Cinematic Universe (MCU). Il faut dire qu’après les séries de Disney+, notamment Loki, le long-métrage promet de poursuivre le multivers. La seconde bande-annonce confirme le retour de vilains d’adaptations précédentes. Parmi les personnages présents : le Bouffon vert, le Docteur Octopus, Electro, L’homme-sable et le Lézard. Mais deux acteurs restent désespérément absents, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Le premier incarne Peter Parker dans les trois films de Sam Raimi. Et un fan du MCU pense l’avoir repéré sur un nouveau poster.

Une partie du costume dévoilée sur un poster ?

On le sait, les enquêteurs des réseaux sociaux peuvent se montrer redoutables. Dernièrement, plusieurs photos dévoilaient la présence de Tobey Maguire et Andrew Garfield. Mais aussi le retour de Charlie Cox, l’interprète de Daredevil sur Netflix. En attendant de savoir si les anciens Peter Parker reviennent, nouvel indice partagé. Un utilisateur de Twitter a repéré une partie du costume de Tobey Maguire sur l’un des derniers posters de Spider-Man 3.

Un costume facilement reconnaissable puisque différent de ceux portés par Tom Holland et Andrew Garfield. Sans oublier qu’on imagine mal Marvel Studios ajouter le même personnage deux fois sur un poster. Même si une telle fuite surprend, Disney contrôlant énormément son empire.

Alors oui, cette information reste à prendre avec les pincettes habituelles. Mais la présence de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans Spider-Man 3 ressemble fortement au secret le moins bien gardé à Hollywood.

Le multivers au centre de Spider-Man 3

Le Bouffon vert a été dévoilé – Crédit : capture d’écran YouTube

Spider-Man 3 va mettre l’accent sur le multivers grâce au retour d’anciens personnages d’autres adaptations. Marvel confirme donc la connectivité de son univers. Venom 2 nous tease même la présence de Venom dans les films avec Tom Holland, preuve du projet énorme que représente le MCU.

Doctor Strange promet également d’avoir une place importante dans le multivers. Rappelons que cet élément était teasé à la fin de Spider-Man : Far From Home, dernier film de la troisième phase. On voyait J.K. Simmons reprendre son rôle de Jonah Jameson des adaptations de Sam Raimi.

Source : CBR