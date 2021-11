Spider-Man : une bande annonce de No Way Home recréée à partir du dessin animé

Dans quelques semaines sortira enfin le prochain volet des aventures de l’homme araignée. Attendu de longue date, ce projet verra Peter Parker devant se battre pour préserver son anonymat. Grâce à la « magie » de Strange, Spider-Man se pense tirer d’affaire. Mais tout ne se passe pas exactement comme prévu, ses anciens ennemis débarquant tous les uns après les autres pour tenter de l’exterminer. Afin de fêter la sortie du film, un fan s’est amusé à créer une bande-annonce de ce nouvel opus à partir des images du cartoon de la franchise, sorti dans les années 90. Le résultat est aussi amusant que bluffant.

No Way Home, version cartoon des années 90 – Crédit : Marvem

On retrouve dans ce nouveau trailer presque tous les éléments du film. Les méchants sont tous là ainsi que Doctor Strange. On pourrait presque y croire !

Spider-Man : No Way Home, version cartoon

Bien sûr, tout cela n’est fait que pour s’amuser, mais le résultat est plutôt convaincant, il faut bien l’avouer. Afin de donner un côté plus réaliste à la chose, le réalisateur en herbe est parvenu à superposer la bande-son du trailer officiel aux images du dessin animé. Tout colle presque parfaitement. On peut apercevoir le retour d’Octopus, l’intervention de Strange et bien d’autres détails directement liés à la franchise.

On doit cette vidéo à la chaîne YouTube 100Bombs Studios. Sorti il y’a quelques jours, ce projet a déjà attiré près de 100 000 curieux. Un joli succès d’estime pour l’heure, qui devrait encore grandir dans les prochains jours. On est loin des scores de la bande-annonce officielle, mais il faut saluer cette jolie performance. Désormais, les fans attendent avec impatience la sortie du film « officiel ».

L’engouement autour de la franchise Spider-Man n’est pas prêt de faillir. Et cette nouvelle vidéo en est bien la preuve. Les fans viennent même de réclamer au youtubeur de faire une version complète de No Way Home en cartoon. Alors, relèvera t-il le défi ?

A lire aussi – Spider-Man No Way Home ne réunit pas les trois Peter Parker, assure Andrew Garfield

Source : CNET.COM