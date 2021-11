Pokémon Diamant Étincelant : il termine le jeu en moins de 34 minutes, un temps record

Alors que la majorité des joueurs capturent tranquillement des Pokémon dans les nouveaux Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante sur Nintendo Switch, certains joueurs n’ont qu’un objectif en tête : celui de terminer le jeu le plus rapidement possible. Ces joueurs sont des speedrunners prêts à tout pour détenir le record du temps le plus court à terminer un jeu.

Pokémon Diamant Étincelant – Crédit : Nintendo

Un speedrunner de Pokémon Diamant Étincelant vient justement d’établir un nouveau record qui n’est pas près d’être battu. Ce joueur dénommé Werster a réussi à terminer Pokémon Diamant Étincelant en moins de 34 minutes. Un temps exceptionnel qui surprend même la communauté de speedrunners Pokémon.

À lire aussi > Japon : les magasins luttent contre les scalpers de cartes Pokémon et de maquettes Gunpla

33 minutes et 10 secondes, c’est le record du monde du speedrun de Pokémon Diamant Étincelant

Werster a partagé la vidéo de son speedrun sur YouTube. Il a terminé Pokémon Diamant Étincelant en 33 minutes et 10 secondes. Il s’agit actuellement du record du monde jusqu’à ce qu’un autre speedrunner soit plus rapide. Les classements officiels des speedruns viennent tout juste de s’ouvrir. Nous savons donc qu’un autre speedrunner a réussi à terminer le jeu en 36 minutes et 23 secondes.

Ce speedrun impressionnant a notamment été rendu possible grâce aux glitchs du jeu. En effet, les glitchs permettent souvent de prendre des raccourcis et de manipuler le moteur physique du jeu à son avantage. Dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild qui est aussi sur la Nintendo Switch, les joueurs se servent notamment d’un glitch qui permet de faire voler Link avec une bombe. Ainsi, les joueurs arrivent tellement vite dans le Château d’Hyrule que Ganon n’a pas le temps d’apparaître.

Le premier patch de Pokémon Diamant Étincelant a apporté de nombreux glitchs. Par conséquent, la prochaine mise à jour de Pokémon Diamant Étincelant pourrait rendre ces speedruns presque impossibles à réaliser si Nintendo décide de corriger ces glitchs. D’ailleurs, les speedruns de Werster sont connus dans la communauté Pokémon. Il détient à lui seul 48 records du monde dans différents jeux de la série. Autant vous dire que son speedrun de Pokémon Diamant Étincelant n’est probablement pas près d’être battu.

Source : We Got This Covered