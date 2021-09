Zelda Breath of the Wild : il vole tellement vite avec le glitch de la bombe que Ganon ne peut pas apparaître

Un joueur de The Legend of Zelda : Breath of the Wild maîtrise parfaitement le glitch de la bombe qui permet de faire voler Link. Il arrive tellement vite dans le Château d’Hyrule que Ganon, le boss final du jeu, n’a même pas le temps d’apparaître.

Depuis sa sortie en 2017 sur la Nintendo Switch, The Legend of Zelda : Breath of the Wild continue de passionner les joueurs qui découvrent toujours de nouvelles choses à faire. Il y a quelques semaines, un joueur ingénieux a découvert un glitch qui permet de faire voler Link à travers le royaume d’Hyrule. Il ne consomme pas son endurance et il n’a pas besoin de sortir son parapente.

Où est passé Ganon ? – Crédit : u/Chicken_Vomit_/ Reddit

Ce fameux glitch consiste à réaliser plusieurs étapes dans le bon ordre afin que Link s’envole dans les airs avec une bombe à distance en main. Un autre joueur a repris ce glitch jusqu’à le maîtriser à la perfection. Il arrive ainsi à voler très vite jusqu’au Château d’Hyrule, le donjon final de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Il y arrive tellement rapidement que Ganon, le boss final, n’a même pas le temps d’apparaître.

Les speedrunners de Zelda Breath of the Wild exploitent déjà ce glitch de la bombe

L’utilisateur « u/Chicken_Vomit_ » a partagé son exploit sur Reddit. Comme il le dit lui-même, « où est passé Ganon ? ». On peut voir dans la vidéo que Link se dirige à toute vitesse vers le Château d’Hyrule, bombe en main comme le veut le glitch. D’ailleurs, les lags que le joueur rencontre prouvent que les rendus sont ralentis.

Une fois arrivé devant l’entrée principale du château, Link équipe son parapente et entre dans le château comme si de rien n’était. Au lieu de tomber sur le maléfique Fléau Ganon, Link se retrouve totalement seul au milieu du gigantesque château. Un internaute a répondu que : « il a eu peur. J’aurais peur aussi si jamais je voyais un type voler droit vers moi en utilisant une bombe comme moyen de propulsion ».

À en croire les commentaires sous le post Reddit, les speedrunners se servent déjà du glitch de la bombe pour terminer le jeu le plus rapidement possible. Ils ne pourront cependant pas arriver aussi vite au château, sous peine de ne pas voir Ganon et de devoir recommencer leur speedrun. Ils doivent aussi faire attention à éviter la mort la plus malchanceuse de Link quand ils escaladent les remparts du Château d’Hyrule et qu’une carcasse de Gardien tombe sur Link.

Source : Screen Rant