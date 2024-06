Elden Ring Shadow of the Erdtree : déjà fini en moins d’une heure, l’incroyable speedrun

Moins d’une semaine après sa sortie, le DLC Shadow of the Erdtree d’Elden Ring a déjà subi le courroux d’un speedrunner talentueux. Niko Bellic a accompli l’exploit de terminer l’extension en moins d’une heure, un bel exploit qui se déguste en vidéo.

Entre prouesses titanesques et cris de frustration, Shadow of the Erdtree, le nouveau DLC d’Elden Ring, ne laisse personne indifférent. D’un côté, les joueurs chevronnés exultent face à un challenge corsé qui repousse les limites de la difficulté. De l’autre, une vague de frustration déferle sur les forums, certains joueurs se sentant dépassés par l’exigence implacable du DLC.

Shadow of the Erdtree a déjà été terminé en 59 minutes

Shadow of the Erdtree propulse les joueurs dans une nouvelle zone aussi vaste que Nécrolimbes, la région initiale d’Elden Ring. Dix boss redoutables se dressent sur leur chemin, promettant des combats épiques et des épreuves d’adresse (très) redoutables.

FromSoftware, le studio derrière le jeu, semble inciter les joueurs à se dépasser : apprendre les patterns ennemis, s’adapter aux nouvelles mécaniques de jeu et persévérer face à l’adversité deviennent des nécessités pour progresser. Cette difficulté a frustré une bonne partie des joueurs, qui ont déversé leur colère sur les avis Steam du jeu en faisant tomber ses évaluations à « moyennes ».

Malgré cette difficulté accrue, quelques joueurs hors normes parviennent à dompter ce DLC redoutable : le speedrunner Niko Bellic, connu pour ses prouesses sur les SoulsBorne, a réalisé un exploit stupéfiant en terminant Shadow of the Erdtree en moins d’une heure.

Pour parvenir à ce résultat, Niko Bellic a dû optimiser chaque aspect de son run. Choix du personnage, équipement, stratégie de combat, tout a été minutieusement étudié et exécuté avec une précision chirurgicale. Le moindre faux pas aurait pu lui coûter cher, mais le speedrunner a su garder son sang-froid et enchaîner les défis avec une dextérité remarquable.

Pourtant, Niko Bellic lui-même estime que son run est perfectible et qu’il est possible de vaincre le boss final en moins de 30 minutes. Ce qui est assez drôle puisque l’on sait que l’extension se termine en une cinquantaine d’heures environ.