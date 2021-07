Porsche : 10 000 modèles électriques rappelés pour manque de puissance

10 373. C’est le nombre exact de modèles électriques Taycan et Taycan Cross Tourismo que Porsche vient de rappeler. La cause ? Un manque de puissance dû à une erreur système.

Alors que le constructeur allemand est en phase d’ouvrir une toute nouvelle usine de batteries pour ses véhicules électriques, de nombreux modèles de Taycan se voit rappeler pour une importante erreur système. Un manque de puissance dû à une erreur du système d’autocontrôle du véhicule en est à l’origine. Au total, ce sont plus de 10 000 modèles qui sont concernés !

Taycan Cross Tourismo, également concerné par ce rappel – Crédit : Porsche

Dans les faits, l’erreur provient du logiciel d’autocontrôle du véhicule, qui détecterait des défauts graves inexistants ou fantômes. Une fois détecté, le logiciel est alors responsable d’un arrêt pur et simple de bon nombre d’éléments. Pour l’utilisateur, cela se traduit par un manque soudain de puissance. Le caractère aléatoire et soudain de cette erreur la rend particulièrement dangereuse.

Ce bug n’est d’ailleurs pas rare, puisque plus de 10 000 modèles Taycan et Taycan Cross Tourismo sont concernés. Les propriétaires de ces véhicules sont évidemment prévenus, au plus tard jusqu’à la fin du mois d’août. Un appel au service client du constructeur allemand permet également de lever les doutes.

Une dangereuse perte de puissance pour les Taycan

La bonne nouvelle de cette histoire est que le bug est assez simple à régler. Il ne suffit alors qu’à reprogrammer l’électronique et l’unité de commande du moteur pour mettre fin à ces pertes de puissance. Évidemment, cette réparation est prise en charge par Porsche et est gratuite.

Parmi les 10 373 véhicules se trouvent de nombreux modèles Taycan. Les propriétaires des Taycan Turbo, Taycan Turbo S, Taycan 4S, Taycan 2021, Taycan Cross Turismo, Taycan Turbo S Cross Turismo, Taycan 4S Cross Turismo et Taycan Turbo Cross Turismo 2020 et 2021 sont concernés.

La liste est longue mais il n’y a pas lieu à s’inquiéter pour le moment. Porsche est un acteur relativement nouveau dans le monde de la voiture électrique, et il n’est pas rare de voir quelques dysfonctionnements. L’erreur liée au logiciel d’autocontrôle a heureusement rapidement été prise en charge et devrait permettre d’éviter de nombreux incidents.

Source : Cnet