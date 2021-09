Pourquoi Hawkeye n’est plus membre des Avengers dans la série Disney+ ?

Clint Barton n’est plus membre des Avengers et Hawkeye en révèle la raison.

Clint Barton a traversé des moments compliqués – Crédit : Marvel Studios

Marvel Studios se montre généreux depuis près d’un an. Sur Disney+, on trouve déjà plusieurs séries : WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, Loki (avec l’introduction de Kang le Conquérant) et What If. La prochaine en date se concentre sur Clint Barton et s’appelle sobrement Hawkeye. L’acolyte de Black Widow a son premier trailer dans l’esprit de Noël et la venue de Kate Bishop. Mais dans cette vidéo, les spectateurs découvrent que le célèbre archer n’est plus chez les Avengers. Une absence pour le super-héros liée à sa famille.

Beaucoup de changements depuis Avengers : Endgame

Noël est à l’honneur dans Hawkeye. Il faut dire que la série débute à la fin du mois de novembre, pile pour les fêtes. Et lorsque l’on sait que Disney apprécie beaucoup cette période de l’année, ce choix est peu étonnant. La vidéo nous montre également la remplaçante du super-héros, Kate Bishop. L’intrigue se déroule à New-York tandis que Clint Barton passe du temps avec sa famille. Car rappelons-le, ses enfants ont disparu lorsque Thanos a supprimé une grande partie de l’univers. Désormais de retour grâce à Hulk, Hawkeye veut rattraper le temps perdu. Sans oublier le synopsis de la série parle d’un ancien Avengers.

Dans Avengers : Endgame, ayant eu droit à sa version rétrogaming, on apprend que Clint Barton a perdu sa femme et ses enfants. Lorsque Thanos est terrassé, le super-héros retourne à sa ferme avant d’assister aux funérailles de Tony Stark. Maintenant que ses proches sont de retour, Clint Barton s’est retiré des Avengers. La période Noël à New-York est l’occasion de rattraper le temps perdu alors que Kate Bishop interrompt ce moment de quiétude.

Sans oublier que Clint Barton sort d’une période difficile. Le super-héros a porté le costume de Ronin et s’est lancé dans un massacre à travers le monde. La culpabilité évidente qu’il ressent pourrait être le moteur du retour à une vie normale. L’expiation de ses péchés pourrait être une étape importante de la série. Ce qui expliquerait son retrait des Avengers.

Sans oublier la mort de Natasha Romanoff, Black Widow. Sa meilleure amie et collègue. On imagine que Clint Barton est très impacté psychologiquement. Si le super-héros peut continuer à aider les Avengers, une nouvelle équipe se forme. Sam Wilson est Captain America, Shang-Chi est un nouveau membre, etc.

Source : ScreenRant