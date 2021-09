Hawkeye : premier trailer et ambiance de Noël pour la série Marvel de Disney+

Première aventure solo pour le célèbre super-héros – Crédit : Marvel Studios

Disney+ a déjà lancé plusieurs séries du Marvel Cinematic Universe depuis son existence. On parle de WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, Loki ou encore What If… ?. Et la prochaine en date se concentre sur Hawkeye, célèbre Avengers depuis les débuts de l’univers connecté. Un personnage notamment présent lors du combat contre Thanos dans Avengers : Endgame. Et après des images de la série, Disney+ dévoile aujourd’hui un premier trailer. Une vidéo à l’ambiance de Noël et une date de diffusion pour le premier épisode !

Noël s’invite dans le Marvel Cinematic Universe

Encore 4 épisodes pour What If… ? tandis que Marvel Studios prépare déjà la suite ! Le Marvel Cinematic Universe enchaîne les projets pour Disney+. Après trois séries en live-action centrées sur des personnages de l’univers, Hawkeye s’offre un programme centré sur lui. Rappelons que le meilleur ami de Black Widow est présent depuis dix ans et n’a jamais eu droit à sa propre aventure. On découvre dans ce premier trailer que Clint Barton (Jeremy Renner) croise la route de Bishop.

La série est dirigée par Jonathan Igla, ancien de Mad Men. Plusieurs autres réalisateurs sont crédités. Trinh Tran, producteur de Hawkeye, a déclaré que « nous traitons nos séries comme des films » à propos des programmes sur Disney+.

Le producteur ajoute également que « l’ambiance et la qualité de ces séries télévisées ressemblent aux films Marvel. Cela a toujours été l’état d’esprit de Kevin Feige (ndlr : dirigeant de Marvel Studios). Il voulait s’assurer que les spectateurs aient l’impression que ce sont de longs films. Sauf qu’au lieu de durer 2h30, ils sont plus longs. Et l’idée que certains personnages ont leur série est que nous avons plus de temps pour les développer ».

Hawkeye arrive prochainement sur Disney+

La diffusion de Hawkeye débute à partir du 24 novembre 2021 sur Disney+. Comme indiqué précédemment, Jeremy Renner reprend son rôle de Clint Barton/Hawkeye. Hailee Steinfeld joue Kate Bishop, jeune archère de 22 ans rêvant d’être une super-héroïne.

Pour le reste du casting, on trouve : Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Archy James ou encore Alaqua Cox.