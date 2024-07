Pourquoi Kaspersky est fiable et intègre : une analyse approfondie

Transparence, collaborations internationales, validation indépendante de ses pratiques de sécurité, performances exceptionnelles et satisfaction de ses clients : découvrez pourquoi Kaspersky s’impose comme un choix de confiance pour une protection complète et fiable contre les cybermenaces.

Acteur incontournable dans le domaine de la cybersécurité depuis plus de 25 ans, Kaspersky jouit d’une réputation de fiabilité acquise grâce à son engagement envers la transparence, ses performances exceptionnelles et la confiance que lui accordent des millions d’utilisateurs au quotidien pour offrir à plus d’un milliard d’appareils dans le monde une véritable “cyber-immunité”.

Un acteur fiable, reconnu de manière indépendante

La fiabilité de Kaspersky se mesure également à l’aune de ses produits, constamment classés parmi les meilleurs du marché. En 2023, Kaspersky a participé à 100 tests et examens indépendants, obtenant 93 premières places, un record qui témoigne de l’efficacité constante de ses solutions de sécurité. Sur les 10 dernières années, l’éditeur a même obtenu 680 fois la première place dans des tests indépendants. Ces résultats exceptionnels s’expliquent par une approche multifactorielle de la sécurité, alliant détection avancée des menaces, mises à jour régulières et une offre complète de produits adaptés à tous les besoins.

Kaspersky utilise des technologies de pointe telles que l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle pour détecter et neutraliser les menaces en temps réel, s’appuyant sur une analyse constante de données massives pour identifier les menaces émergentes. La société s’assure également que ses produits soient constamment mis à jour, fournissant aux utilisateurs les derniers correctifs de sécurité et les signatures de menaces les plus récentes. Cette approche proactive garantit une protection optimale contre les cybermenaces en perpétuelle évolution.

Un engagement envers la transparence et la collaboration

Outre ses performances, Kaspersky s’engage résolument en faveur de la transparence et de la sécurité des données. La mise en place de l’Initiative Mondiale de Transparence en 2017 a conduit à la relocalisation d’une partie du stockage et du traitement des données liées aux cybermenaces en Suisse, un pays reconnu pour la rigueur de ses lois sur la confidentialité. Cette initiative a été saluée par l’obtention de la certification ISO 27001 pour les Kaspersky Data Services (KSN), attestant de la conformité aux meilleures pratiques de sécurité.

Kaspersky a également franchi avec succès l’audit SOC (System and Organization Controls) Type 2, mené par un organisme indépendant. Cet audit rigoureux garantit plus particulièrement la sécurité des processus de développement et de publication des bases antivirus de Kaspersky, prouvant leur intégrité et leur fiabilité. La société s’engage à respecter cinq grands principes de transparence, garantissant la protection des données des utilisateurs, la neutralité face aux menaces, la collaboration internationale, le développement de technologies fiables et la coopération avec d’autres acteurs du secteur.

En tant que membre historique du dispositif national d’assistance aux victimes Cybermalveillance.gouv.fr depuis 2017, Kaspersky travaille par ailleurs en étroite collaboration avec les pouvoirs publics français pour sensibiliser, prévenir et soutenir la population face aux cybermenaces. Cet engagement s’étend à l’international, avec une participation active à des initiatives telles que l’accord multilatéral avec le Conseil de l’Europe pour un Internet ouvert et sûr, des contributions à l’Agence européenne pour la cybersécurité (ENISA), et le soutien à l’Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace.

L’éditeur propose en outre un programme de récompenses, offrant jusqu’à 100 000 dollars aux chercheurs qui identifient des failles de sécurité dans ses produits. Ce programme vise à assurer la correction des bogues et la protection optimale des utilisateurs.

La confiance des utilisateurs et de l’industrie

La confiance des utilisateurs et des experts renforce la crédibilité de Kaspersky. Les avis en ligne, notamment sur Reddit et Quora, soulignent la convivialité des produits Kaspersky, leur impact minimal sur les performances du système et leur efficacité redoutable contre les cybermenaces. Les avis d’experts, tels que ceux d’Aliza Vigderman et Gabe Turner pour Security.org ou Richard Patterson pour Comparitech, confirment les excellentes capacités de détection et de protection de Kaspersky.

L’engagement de Kaspersky en faveur de la recherche et du développement (R&D) est un autre pilier de sa fiabilité. La société emploie une quantité importante de spécialistes hautement qualifiés en R&D, assurant le développement constant de produits innovants et performants. L’accent mis sur l’innovation permet à Kaspersky de rester à la pointe de la technologie et de proposer des solutions de sécurité de pointe, comme le plan de cybersécurité Kaspersky Premium, qui offre une protection antivirus avancée et des fonctionnalités innovantes.

La fiabilité de Kaspersky s’appuie donc sur une combinaison de facteurs clés : un engagement indéfectible envers la transparence, des performances exceptionnelles lors de tests indépendants, une approche proactive de la sécurité des données, la confiance d’une vaste base d’utilisateurs et d’experts, et un investissement continu dans la recherche et le développement. L’éditeur de solutions de sécurité et de s’affirme en définitive comme un choix fiable et incontournable pour la protection contre les cybermenaces.

