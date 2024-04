Kaspersky VPN Secure : des performances incroyables, tests à l’appui

Kaspersky VPN Secure Connection a passé avec brio l’exigeant protocole de tests d’AV-TEST. Le service offre les meilleurs débits du comparatif dans la plupart des catégories, affiche une latence faible et n’a fait l’objet d’aucune faille de sécurité. Il s’agit de l’une des solutions les plus complètes et performantes du marché.

Que ce soit pour protéger ses données et masquer son activité en ligne ou accéder à des contenus géobloqués, l’utilisation d’un VPN s’est fortement démocratisée au cours des dernières années. Mais tous ne se valent pas. Certains services réduisent drastiquement les débits de votre connexion ou sont sujets à une forte latence, quand d’autres offrent un choix trop limité d’emplacements de serveurs et de fonctionnalités. Kaspersky VPN Secure Connection allie respect de la confidentialité et performances de haute volée, et c’est l’institut indépendant de recherche en sécurité informatique AV-TEST qui le dit.

Le VPN de Kaspersky est plus rapide que la concurrence

Le sérieux organisme allemand a évalué Kaspersky VPN Secure Connection sur de nombreux critères importants pour l’utilisation d’un VPN, dont la convivialité, la compatibilité du système d’exploitation, l’emplacement des serveurs, les vitesses de téléchargement et de téléversement, la sécurité ou encore la transparence. Suite aux rigoureux tests auxquels il a été soumis, le VPN de Kaspersky a obtenu la certification “Approved Virtual Private Network Solution” d’AV-TEST.

La première épreuve à laquelle sont soumis les VPN est celle du speedtest, qui détermine la vitesse de la connexion. Utiliser un VPN ralentit forcément plus ou moins les débits. Mais quand certaines solutions dégradent excessivement l’expérience, d’autres parviennent à proposer une connexion presque aussi rapide que sans VPN.

Pour un utilisateur situé en Europe et se connectant au serveur le plus rapide qui lui est accessible, Kaspersky obtient d’excellents scores de débits descendants, avec une moyenne mesurée à 1 452 Mbps. Il fait mieux que tous les autres VPN du comparatif : Avast et Norton sont à respectivement 1 263 Mbps et 961 Mbps, quand le bien connu NordVPN est limité à 910 Mbps.

Cette supériorité s’accroît encore dans un autre scénario. Cette fois, la connexion est effectuée depuis l’Europe vers un serveur localisé sur un autre continent, aux États-Unis et en Asie. Cette mesure est importante pour les utilisateurs qui souhaitent par exemple regarder du contenu en streaming vidéo tout en profitant du catalogue d’autres pays. Dans cette situation, Kaspersky VPN Secure Connection ne faiblit que très peu, à 1 158 Mbps en moyenne. Ses rivaux dégringolent : Norton descend sous la barre des 700 Mbps, NordVPN et ExpressVPN sous les 600 Mbps et Avast se trouve à seulement 435 Mbps.

Du côté des débits montants, on constate là aussi une domination du VPN de Kaspersky. Les débits en upload atteignent en moyenne 1 573 Mbps en local en Europe. À titre de comparaison, Norton se contente de 424 Mbps dans les mêmes conditions, Avast de 442 Mbps, NordVPN de 613 Mbps et ExpressVPN de 853 Mbps. En ce qui concerne la latence, Kaspersky VPN Secure Connection fait encore partie des bons élèves. AV-TEST l’a mesuré à 8 ms en moyenne en Europe, soit une latence plus faible que les 9 ms de NordVPN et surtout les 17 ms d’Avast et les 27 ms de Norton.

Un VPN se montre très utile pour télécharger des fichiers torrents en toute sécurité. Dans un tel scénario, les performances de Kaspersky crèvent le plafond pour les utilisateurs européens, avec un débit moyen de 28 031 Kbps, quand la concurrence tourne autour des 20 000 Kbps. L’écart est moins important lorsqu’on se connecte à un serveur VPN d’un autre continent depuis l’Europe, mais Kaspersky reste tout de même leader.

“Kaspersky VPN Secure Connection est le vainqueur évident des tests de vitesse effectués”, conclut le comparatif d’AV-TEST. L’organisme précise aussi que “Kaspersky VPN Secure Connection n’a rencontré aucun problème de lecture de la vidéo de test en qualité 4K à partir d’une connexion locale ou étrangère”.

Kaspersky soigne la compatibilité et la transparence

Kaspersky VPN Secure Connection prend en charge le protocole OpenVPN et est accessible depuis une plus grande variété de systèmes d’exploitation que la plupart de ses concurrents. Contrairement à Norton Secure VPN, il peut par exemple être utilisé sur Linux, ChromeOS, Android TV et Fire TV. Vous pouvez donc changer de localisation à la volée directement depuis l’interface Android TV ou Fire TV pour accéder au catalogue Netflix d’un autre pays.

Norton souffre d’ailleurs grandement de la comparaison avec Kaspersky. Ce dernier offre trois fois plus d’emplacements de serveurs (90 contre 29) et n’a échoué à aucun test de sécurité. Un programme de gestion et de divulgation des vulnérabilités de Kaspersky permet à la société de constamment améliorer ses logiciels. L’initiative de Bug Bounty incite les meilleurs experts à chercher des failles dans les produits Kaspersky pour qu’elles puissent être comblées.

Pour protéger la vie privée de ses utilisateurs, Kaspersky ne collecte pas plus de données que nécessaire et suit les normes les plus élevées du secteur pour sécuriser les quelques informations qu’il collecte. L’entreprise est également régulièrement auditée, notamment par des organismes indépendants, pour assurer de sa transparence, de son respect de la confidentialité et du niveau de sécurité de ses produits. Des rapports de transparence sont publiés pour informer le public quant aux requêtes gouvernementales que peut recevoir Kaspersky, et comment celles-ci sont traitées.

Kaspersky VPN Secure Connection est disponible de manière indépendante, mais est aussi inclus dans les suites de sécurité Kaspersky Premium et Kaspersky Plus. Celles-ci comprennent de nombreux avantages supplémentaires, comme un antivirus, un pare-feu et bien d’autres outils assurant la sécurité de vos données, la protection de votre compte en banque et les performances de vos appareils. Vous bénéficiez d’un prix réduit pour la première année d’abonnement, d’une garantie de remboursement pendant 30 jours et d’une installation du VPN sur 5 appareils.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Kaspersky.