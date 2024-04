Les 10 choses que vous ne devez pas faire sans une solide protection

Naviguer sur le web, télécharger des fichiers et même remplir des formulaires ou se connecter à l’un de ses comptes est devenu dangereux tant les menaces sont présentes sur internet. En plus d’une vigilance de tous les instants, il est conseillé aux internautes de se protéger face au danger pour un certain nombre d’activités, même si elles paraissent parfois anodines.

Les cybercriminels redoublent d’inventivité pour piéger les utilisateurs et voler leurs données personnelles ou leurs informations bancaires. Ils ont recours à des techniques de plus en plus sophistiquées, qui parviennent non seulement à tromper l’attention des utilisateurs les moins aguerris, mais aussi ceux qui ont des notions de cybersécurité. Face à ces menaces, il est important de se protéger avec une solution efficace, surtout si vous adoptez des comportements à risque dans votre utilisation quotidienne d’internet. Découvrez les 10 choses que vous ne devez pas faire sans la solide protection d’une suite de sécurité.

Découvrir Kaspersky Standard Découvrir Kaspersky Premium

Télécharger des logiciels et contenus piratés

Torrent, peer-to-peer ou download en direct depuis un serveur, télécharger des programmes et fichiers piratés représente toujours un risque très élevé pour votre appareil et vos données. Vous ne pouvez jamais être sûr de ce qu’il se trouve dans ce genre de fichiers. Les cybercriminels profitent du désir des internautes d’obtenir gratuitement une application, un jeu, un film ou une série TV pour glisser des logiciels malveillants, qui peuvent prendre différentes formes : spyware, adware, ransomware, cheval de Troie… Vos informations personnelles sont alors en danger et votre PC ou smartphone peut être ralenti ou devenir inutilisable.Les tendances du moment (les jeux vidéos, séries TV et films qui font l’actualité) et les logiciels populaires (suites Office ou Adobe) sont particulièrement prisés des pirates, qui savent que la demande est forte et qu’il est donc possible de faire beaucoup de victimes.

Si vous vous adonnez à une telle activité, il est indispensable de se protéger avec une solution de sécurité reconnue. Kaspersky Standard empêche les virus, programmes malveillants, chevaux de Troie, ransomwares et autres menaces d’endommager vos appareils et vos données grâce une protection en temps réel. En outre, l’antivirus supprime les malwares déjà présents sur votre PC et le répare, même s’il a été infecté avant l’installation de Kaspersky. La suite Kaspersky Premium embarque en outre un VPN pour masquer son adresse IP, évitant d’être repéré par les autorités et d’avoir des problèmes avec la justice.

Faire des achats sur des sites peu connus

Les bonnes affaires se trouvent parfois sur des plateformes qui n’ont pas pignon sur rue, et qui représentent par conséquent des risques. Il est difficile de savoir si un site internet est légitime, et des indices comme le cadenas dans la barre d’URL peuvent se révéler trompeurs et donner confiance à tort. Pour avoir la certitude que personne ne peut voler les détails de votre carte bancaire lors de vos achats en ligne, vous pouvez utiliser une suite Kaspersky, qui s’assure que vos informations de paiement soient chiffrées pour qu’elles ne puissent pas être subtilisées par des acteurs malveillants.

Ouvrir les pièces jointes d’un email envoyé par un expéditeur inconnu

Pour récupérer vos informations sensibles, les cybercriminels n’ont pas besoin d’installer un programme malveillant sur votre appareil. Il leur suffit de vous convaincre de leur transmettre volontairement, en se faisant passer pour une organisation légitime. Les emails frauduleux qui copient les administrations publiques ou les services en ligne comme Netflix ou Spotify sont de plus en plus convaincants et il est facile de se laisser prendre au piège tant les imitations sont bien faites.

La plupart du temps, un lien renvoie vers un formulaire ou une fausse page de connexion. Dès que vous remplissez les champs, les pirates obtiennent vos données d’identification ou d’autres types d’information. Kaspersky intègre une protection anti-phishing contre les sites et les emails frauduleux créés pour usurper votre identité, vous avertissant en cas de liens dangereux figurant dans des emails, et même des SMS.

Naviguer sur le web

Un lien de redirection caché dans une page, du code malveillant dissimulé dans des publicités, des extensions de navigateur vérolées… les menaces sont omniprésentes quand on navigue sur le web. Toutes les suites Kaspersky protègent contre les sites web dangereux, les téléchargements et les extensions. L’antivirus bloque aussi les sites web qui vous suivent en ligne via des traqueurs (qui ralentissent en plus le chargement des pages) et qui utilisent vos données pour vous présenter des publicités personnalisées.

Utiliser son PC sans bloquer la webcam et le microphone

Non, cela n’arrive pas que dans Black Mirror : les pirates peuvent bel et bien se connecter à la webcam et au micro de votre ordinateur pour vous espionner. Pour protéger votre vie privée, les suites Kaspersky empêchent les applications non autorisées d’accéder à votre webcam et à votre microphone. C’est tout de même plus pratique et esthétique que de coller un bout de scotch sur sa caméra.

Échanger des conversations et fichiers confidentiels

Votre trafic internet peut être intercepté par un tiers, qui peut alors le décortiquer pour en extraire des conversations ou des fichiers importants. Les conséquences peuvent devenir catastrophiques dans certains cas, que vous soyez journaliste, industriel, entrepreneur, diplomate ou politique. Certains documents et messages doivent absolument rester confidentiels, et il faut se munir d’outils adaptés pour cela.

Kaspersky Premium et Kaspersky Plus donnent accès à Kaspersky VPN, l’un des meilleurs VPN du marché, sûr et récompensé pour ses performances de vitesse par AV-TEST GmbH en 2022. Le VPN de Kaspersky crée un tunnel chiffré afin que personne ne voie vos activités en ligne ou n’enregistre vos données en ligne.

Stocker des documents et informations sensibles

Que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel, vos documents les plus sensibles et vos données les plus critiques doivent être protégés avec la plus grande rigueur, tout en vous restant facilement accessibles. Autant vous dire que les conserver dans sa boîte mail ou dans une plateforme de cloud quelconque n’est pas la définition de la sécurité. Avec Kaspersky Premium, vous disposez d’un coffre-fort numérique qui chiffre et stocke vos données sensibles et les synchronise sur tous vos appareils. Vous pouvez ainsi y accéder simplement depuis chez vous ou en déplacement, tout en étant assuré qu’elles ne soient pas interceptées.

Utiliser les mêmes mots de passe

Il est tentant de recourir toujours au même mot de passe ou d’utiliser des mots de passe simples dont on peut se souvenir, mais cela affaiblit considérablement la sécurité de vos comptes. Un mot de passe trop basique peut être cassé par force brute avec un système automatique qui teste un grand nombre d’entrées. Un mot de passe composé d’éléments personnels (ou ceux d’un proche), comme son nom, sa date de naissance ou sa ville peut quant à lui être deviné. Et réutiliser le même mot de passe sur plusieurs services est fortement déconseillé, car en cas de fuite de données sur une seule plateforme, ce qui n’est pas rare, l’ensemble de vos comptes protégés avec ce mot de passe sont compromis.

Kaspersky propose plusieurs solutions pour se prémunir contre de telles situations. D’abord, la solution Premium comprend un outil de vérification des fuites de données. Vous êtes averti si vos identifiants, vos mots de passe et vos coordonnées bancaires sont divulgués sur le net ou le dark web. Le service vous indique aussi comment prévenir de telles fuites.

Toujours avec Kaspersky Premium, vous disposez d’un gestionnaire de mots de passe, qui génère des mots de passe forts et uniques pour vos comptes, qui sont ensuite conservés et synchronisés sur tous vos appareils pour vous connecter à vos comptes simplement sans compromettre leur sécurité. Et il ne gère pas que les mots de passe : les détails de carte de crédit et les documents importants peuvent aussi être stockés de cette manière.

Faire confiance à vos proches

Quel que soit leur âge, vos proches ne sont pas infaillibles non plus et peuvent aussi être la cible des cybercriminels. Kaspersky permet de sécuriser plusieurs appareils appartenant à des propriétaires différents via une interface de gestion facile à utiliser. Et pour les enfants, l’outil Kaspersky Safe Kids donne la possibilité d’établir un contrôle parental. Limitation du temps d’écran, surveillance de l’activité sur les sites web et les applications, voire localisation en direct par GPS, ce service est riche en fonctions de suivi et de contrôle. Kaspersky Safe Kids est offert pendant un an avec Kaspersky Premium et peut également être souscrit à part.

Jouer et travailler sans stress

Pour jouer et travailler dans les meilleures conditions, vous avez besoin d’un PC performant. Toutes les suites Kaspersky optimisent la vitesse de votre ordinateur et libèrent de l’espace de stockage afin qu’il fonctionne presque comme au premier jour, sans ralentissement. Les modes Jeu et Ne pas déranger peuvent être activés pour éviter d’être distrait lorsque vous devez vous concentrer. Le logiciel vous indique en outre les processus exigeant le plus d’énergie pour vous donner un meilleur contrôle sur l’autonomie de votre batterie et ne pas tomber en rade au mauvais moment.

Découvrir Kaspersky Standard Découvrir Kaspersky Premium



Cet article est une publication sponsorisée proposée par Kaspersky.