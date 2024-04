Éclipse solaire totale : comment observer ce phénomène rare depuis la France ?

© Envato

Ces derniers mois, le ciel nous a réservé de belles surprises. Le 28 octobre, nous avons notamment pu admirer l’éclipse partielle de la Lune depuis la France. Si vous êtes férus d’astronomie, un autre spectacle vous attend le 8 avril. Une éclipse solaire totale sera observable depuis certaines régions nord-américaines. Ce phénomène survient lorsque la Lune s’insère exactement entre la Terre et le Soleil, plongeant certains Terriens dans l’obscurité.

Vous n’avez pas la possibilité de faire un saut aux Etats-Unis, au Mexique ou au Canada pour assister à cette éclipse solaire totale ? Pas de panique ! Comme pour l’éclipse solaire annulaire survenue le 14 octobre dernier, la NASA diffusera le phénomène sur sa chaîne YouTube le 8 avril dès 19 heures (heure française).

“La retransmission par télescope inclura des images provenant de plusieurs endroits et sera modifiée en fonction des conditions météorologiques, de l’évolution de l’éclipse et de la disponibilité de la retransmission”, précise l’agence spatiale américaine dans un communiqué. Le spectacle se prolongera pendant plus de cinq heures. Son point culminant surviendra à 20h15 quand la Lune masquera complètement le Soleil.

Notez que le phénomène sera également visible depuis la Station spatiale internationale. Les astronautes bénéficieront d’ailleurs d’“un point de vue tout à fait unique”, explique Pam Melroy, administratrice adjointe de la NASA et ancienne astronaute : “Au lieu de regarder la Lune projetant son ombre, ils pourront également voir l’ombre courir à travers la Terre”. Lors de l’éclipse solaire totale de 2021, des astronautes avaient d’ailleurs pris des clichés magnifiques de l’Antarctique plongé dans le noir.

Pour information, la prochaine éclipse solaire totale est prévue pour octobre 2024. Elle sera visible depuis certaines régions d’Amérique du Sud. Une autre éclipse solaire sera observable depuis certaines régions européennes le 12 août 2026. En revanche, les Français devront attendre le 3 septembre 2081 pour assister de visu à une éclipse solaire totale.