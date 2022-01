Pourquoi Michael Keaton a refusé de jouer dans le Batman de Joel Schumacher ?

Keaton n’a pas voulu jouer dans Batman Forever – Crédit : Warner Bros.

Bien avant Christian Bale dans The Dark Knight et Robert Pattinson dans The Batman, Michael Keaton jouait Batman au cinéma. Dans deux films dirigés par Tim Burton, le comédien était Bruce Wayne pour le plus grand plaisir des fans. Car Batman et Batman : le défi sont considérés comme parmi les meilleures œuvres sur le personnage. Malheureusement, la Warner jugeait l’univers trop sombre et l’a confié à un autre cinéaste plus fantasque, Joel Schumacher. Michael Keaton refuse alors de rempiler pour un troisième film et, lors d’un podcast, s’explique sur cette décision.

Michael Keaton rebuté par la direction artistique du film

Un film peu apprécié des fans – Crédit : Warner Bros.

Michael Keaton renfile le costume de Batman dans The Flash. Plusieurs dizaines d’années après, le comédien profite du multivers pour revenir dans une sorte de miroir de Spider-Man : No Way Home. L’occasion pour l’acteur d’aborder sa présence avortée dans un troisième film sur le personnage. L’homme l’admet : il ne voulait pas apparaître dans le long-métrage (détesté) de Joel Schumacher. La direction artistique ne lui convenait pas.

Quand le réalisateur [Joel Schumacher] est arrivé pour diriger le troisième film, j’ai dit : « Je ne peux tout simplement pas le faire ». Et l’une des raisons, c’était, vous savez, c’est un homme sympathique, il est décédé, donc je ne vais pas dire du mal de lui même s’il était vivant. Mais à un moment donné, après plus de deux ou trois réunions où je n’arrêtais pas de rationaliser le fait de le convaincre de ne pas aller dans sa direction, il ne voulait pas céder. – Michael Keaton

Michael Keaton dévoile aussi que Joel Schumacher lui a demandé : « Pourquoi tout doit être aussi sombre et triste ? ». Ce à quoi l’acteur lui a répondu : « Tu sais comment ce type est devenu Batman ? Avez-vous lu… Je veux dire… C’est assez simple ».

Et Michael Keaton a eu du flair puisque Joel Schumacher livrera un film (trop) pop, bourré de couleurs flashy et des méchants trop cabotins. Val Kilmer remplace Michael Keaton dans Batman Forever en 1997.

