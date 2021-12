Le tournage de The Batman selon Zoë Kravitz

The Batman de Matt Reevves cumule les séquences d’action ultra chorégraphiées. Pourtant, le plus difficile c’était de tourner avec des chats…

Après la diffusion d’un nouveau trailer centré sur la romance entre Catwoman et Batman, il est maintenant évident que Zoë Kravitz bénéficie dans le nouvel opus d’un rôle d’importance centrale. Les interviews se multiplient pour l’actrice et par là même nous en apprenons plus sur le tournage et ses amusantes difficultés.

Zoë Kravitz dans The Batman – Crédits : DC Films, 6th & Idaho, et Dylan Clark Productions

« Le plus drôle avec les chats c’est qu’ils n’en ont rien à faire […] nous nous préparions à tourner et nous avions ces personnes combattants les chats avec des jouets pour que les chats restent sur leurs marques, et cela fonctionnaient un peu, mais pas vraiment. Donc, en fin de compte, nous attendions toujours les chats – dans le genre tout le monde est prêts à partir, mais le chat décide de bouger », raconte Zoe Kravitz, l’actrice endossant le costume de Catwoman dans le nouveau Batman.

Des situations de tournage ridicules

Elle continue son récit en décrivant comment durant ces scènes avec des chats, elle et Robert Pattinson étaient entourés de dames recroquevillées dans les coins et derrière les meubles cachant tant bien que mal leur présence sur le plateau. Zoë, elle, ne se cache pas du côté ridicule et amusant de ces situations. Surtout en contraste avec le sérieux et le budget d’un blockbuster comme celui-ci. « Après toutes les cascades de voiture, les bagarres et les poursuites, l’une des choses les plus difficiles à faire sur le plateau était de faire en sorte que les chats restent sur place ».

Catwoman et ses fameux coups de pied

Zoë Kravitz a sué, et pas qu’un peu, pour pouvoir être crédible en Catwoman. Il lui a fallu passer d’innombrables heures d’entrainement avec le préparateur de cascades pour maitriser les techniques de combats, avec ou sans arme. Mais le plus dur pour elle fut le kick. Elle raconte comment elle a passé un temps infinis à répéter ces coups de pied, encore et encore, dans la douleur …

« Être capable de donner des coups de pied avec grâce et de rester équilibrée, tout en conservant la forme appropriée et en ayant une belle apparence devant la caméra – c’était certainement la chose la plus importante ».

Des ongles longs, une bonne idée ?

Petit apport de Zoë Kravitz à l’apparence du personnage, les ongles longs. Après une longue pause du tournage due au COVID, « j’ai commencé à faire pousser mes ongles parce que nous ne pouvions pas faire de manucure et puis j’ai eu cette idée d’aller plus loin ». Une bonne idée donnant au personnage une allure plus féline. Sauf peut-être pour les scènes avec arme au poing… « Apprendre à tirer avec une arme à feu sans casser un ongle était une nouvelle compétence que j’ai développée », dit-elle en riant.

The Batman sortira le 2 mars 2022, alors jetez un œil sur tout ce qu’il faut savoir en attendant.

