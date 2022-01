Pourquoi Netflix augmente ses tarifs partout dans le monde et va continuer à le faire

En aout 2021, l’offre de base, appelée Essentiel, augmentait de 1 euro et passait de 7,99 euros à 8,99 euros par mois. Cette mesure permettait à Netflix d’aligner ses tarifs sur ceux pratiqués aux États-Unis. Mais si la logique reste la même pour l’avenir, il y a une mauvaise nouvelle. Le géant du streaming vient de décider d’augmenter le coût de chaque niveau d’abonnement d’au moins 1 dollar en Amérique du Nord.

C’est la deuxième mesure de la sorte en moins d’un an qui vise les streamers d’outre-mer. Netflix a déjà modifié ses prix dans cette région en octobre 2020, lorsque le coût des plans standard et premium a été augmenté, alors que le forfait de base était resté le même.

Une stratégie contre-intuitive

Si la hausse des prix peut paraître contre-intuitive en pleine guerre du streaming alors que la concurrence n’a jamais été aussi forte, cela fait au contraire partie de la stratégie de long terme de Netflix pour financer ses investissements dans les contenus, satisfaire ses investisseurs et conserver son leadership.

Le plus grand service de streaming au monde est confronté à la plus grande concurrence de la part des entreprises qui cherchent à attirer les téléspectateurs vers le divertissement en ligne. Walt Disney Co, WarnerMedia d’AT&T Inc., Amazon.com inc. et Apple inc. font partie des rivaux qui investissent des milliards dans la nouvelle programmation.

Plus de moyens pour plus de contenus

« Nous comprenons que les gens ont plus de choix de divertissement que jamais et nous nous engageons à offrir une expérience encore meilleure à nos membres », a déclaré un porte-parole de Netflix. « Nous mettons à jour nos prix afin de pouvoir continuer à offrir une grande variété d’options de divertissement de qualité. Comme toujours, nous proposons une gamme de plans afin que les membres puissent choisir un prix qui convient à leur budget ».

Ces dernières augmentations ont eu un effet global sur le cours des actions du streamer, qui a augmenté de 2 $ après l’annonce, terminant la journée de négociation à 528 $ par action. De plus, la plateforme ayant déjà conquis le marché, elle ne peut plus uniquement compter sur les nouveaux abonnés pour gagner en rentabilité. C’est pourquoi, pour garder la tête de la concurrence qui explose, elle augmente ses tarifs et continuera de le faire tant que ce sera possible.

