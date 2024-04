Tesla va déployer une énorme mise à jour sur ses voitures électriques, quelles nouveautés ?

Tesla prépare le déploiement de sa mise à jour de printemps en détaillant les nouvelles fonctionnalités à venir, notamment une interface utilisateur revue et le Auto-Shift Beta. La plupart concernent malheureusement les véhicules les plus récents.

© Tesla

Si les milliers de licenciements chez Tesla n’augurent rien de bon, pour l’instant les mises à jour continuent. Après la grand fournée de fonctionnalités à Noël, avec notamment la visualisation 3D dans les habitacles des Tesla, le constructeur automobile texan dévoile un nouveau patch plein de nouveautés. Voici celles qui faut retenir.

Une nouvelle interface et le Auto-Shift Beta pour les Tesla récentes

Cette mise à jour de printemps apporte tout d’abord une nouvelle interface utilisateur aux Model 3 et aux véhicules équipés de puces AMD, c’est-à-dire pour les voitures produites depuis 2022. Le Model Y, si populaire, est exclu. Voici à quoi ressemble la nouvelle interface :

Crédit : Tesla

On peut surtout noter :

L’affichage des contrôles du véhicule en plein écran lorsqu’il est garé

Dans le lecteur multimédia, des commandes de lecture agrandies et des raccourcis vers les catégories “Récents”, “Favoris” et “Suivant”.

Pour l’Autopilot, l’intégration d’une carte plus petite en haut à droite pour le guidage.

La deuxième grande fonctionnalité est le “Auto Shift Beta”, qui arrive sur les Model S et les Model X de 2021 ou plus récentes. Tesla ayant retiré le levier de vitesse du volant de ces modèles, cette fonctionnalité permet de passer du mode conduite à la marche arrière automatiquement, selon l’environnement du véhicule. Les conducteurs de ces véhicules peuvent aussi utiliser l’écran pour changer de mode mais l’objectif est à plus long terme que la voiture s’en charge elle-même.

Tesla annonce aussi une nouvelle fonction “Coffre mains libres”, disponible pour les Model S ou X de 2021, ainsi que sur la Model 3 de 2023, alias Highland. En restant immobile derrière le coffre avec la clé du véhicule sur un téléphone, le coffre s’ouvrira tout seul.

Du nouveautés dans les applications pour le système d’infodivertissement Tesla

Tesla apporte également de nouvelles applications natives à ses véhicules, notamment pour Audible. La plateforme de podcasts d’Amazon, extrêmement populaire, permettra ainsi d’écouter ses émissions préférés beaucoup plus facilement.

L’application Spotify sur Tesla va également être mise à jour. Les playlists seront disponibles d’une véhicule à un autre. La vitesse de lecture sera également réglable.

Les vidéos du mode Sentry pourront également être visionnées à partir des notifications. Idéal pour voir le visage de potentiels voleurs avant leur forfait.

Le constructeur automobile annonce également augmenter le freinage régénératif, à nouveau uniquement sur les Model S/X récentes. “À grande vitesse, votre véhicule permet désormais un freinage régénératif plus important, ce qui signifie que plus d’énergie peut être renvoyée vers la batterie“, indique le constructeur.

Tesla n’a pas révélé le calendrier du déploiement de cette mise à jour. Si le constructeur a déjà détaillé les fonctionnalités à venir, elle devrait être disponible dans les prochaines semaines.