Prey : pourquoi le Predator a du sang vert ?

Prey sur Disney+ signe le retour du Predator dans un long-métrage sous forme de préquel. Un film si bien reçu qu’on parle déjà d’une suite. Cette nouvelle entrée se déroule en territoire Comanche avec une créature évoluée technologiquement mais moins que dans les précédentes œuvres. Plusieurs éléments incontournables restent présents comme le fameux sang vert de la bête. Mais pourquoi cette couleur ? Voici quelques pistes.

Un mécanisme de défense contre les Xénomorphes ?

Une protection contre les Xénomorphes ? – Crédit : 20th Century Fox

Ce n’est pas un secret, tout le monde n’a pas de sang rouge. C’est l’hémoglobine qui est à l’origine de cette couleur et certains animaux en ont du vert à cause de la chlorocruorine. Mais les Predator venant d’ailleurs, on l’imagine mal posséder une telle propriété. Ce sang vert représente une aide pour les Predators mais aussi un obstacle. On l’a vu dans Prey (et le premier Predator), cette couleur aide les autres à les repérer lorsqu’ils sont blessés.

Un vrai début de réponse se trouve dans les films Alien vs Predator même si jamais leur canon dans la mythologie n’a été précisée. Dans ces films, la créature croise le chemin des Xénomorphes dont le sang est acide. Celui des Predators sert à neutraliser ce poison en leur offrant un certain degré de protection contre cette caractéristique des Aliens.

Un Predator différent des autres dans Prey ?

Une variation de la créature ? – Crédit : – Crédit : 20th Century Fox

Le Predator de Prey semble avoir un sang plus sombre que les autres créatures aperçues dans divers médias. Il peut s’agir de l’évolution d’une branche qui survit dans un environnement plus désertique.

Si rien n’a été confirmé par la production, il reste évident que cette couleur verte représente une caractéristique marquante de ce mythe du cinéma horrifique.

