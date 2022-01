Oppo Find N : prise en main du (petit) smartphone pliable

Il y a moins d’un mois, le constructeur chinois Oppo présentait officiellement un smartphone particulièrement original, puisqu’il s’agissait de son premier modèle équipé d’un écran OLED pliable. Appelé Find N, sa conception est similaire à celle du Galaxy Z Fold de Samsung, qui en est déjà – rappelons-le – à sa troisième génération.

Oppo Find N : plus compact que le Samsung Galaxy Z Fold 3

Une différence saute aux yeux toutefois entre les deux smartphones pliables : le Find N est nettement plus compact que son concurrent sud coréen. Conséquence évidente : le Oppo Find N est particulièrement facile à manipuler (et à ranger dans la poche de sa veste, de sa chemise ou de son jean !).

Oppo Find N Samsung Galaxy Z Fold 3 Poids 275 g 271 g Dimensions ouvert 14 x 13,2 x 0,8 cm 15,8 x 12,8 x 0,64 cm Dimensions fermé 13,2 x 7,3 x 1,59 cm 15,8 x 6,7 x 1,44 cm

Le Oppo Find N est équipé de deux écrans OLED. Le premier, externe, mesure 5,49 pouces de diagonale (contre 6,2 pouces pour le modèle Samsung). Et contrairement à la majorité des smartphones actuels, le lecteur d’empreintes digitales n’est pas situé sous sa dalle OLED extérieure, mais sur le côté droit. Cet écran est protégé par un revêtement Corning Gorilla Victus (le plus résistant à l’heure actuelle). Il supporte une définition de 1972 x 988 pixels en 60 Hz.

Oppo Find N – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le second écran, interne, est celui qui se plie. Il a une diagonale de 7,1 pouces (contre 7,6 pouces pour le Galaxy Z Fold 3) et affiche des images en 1792 x 1920 pixels, avec une fréquence de rafraichissement pouvant varier entre 1 et 120 Hz (ce qui est particulièrement intéressant pour optimiser l’autonomie de la batterie).

Oppo Find N – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La pliure du Find N est la plus invisible possible

Lors de la conception du Oppo Find N, un effort particulier a été mis sur la réalisation de la charnière de l’écran. Le but était de faire en sorte que la pliure centrale soit le moins visible possible. Et force est de constater que la mission des ingénieurs de OPPO est remplie. Tout du moins c’est ce que nous avons pu constater sur les modèles neufs que nous avons manipulés.

Le constructeur annonce que l’écran interne pliable a été intensément testé et qu’il devrait résister à 200 000 pliures. Bien sur, personne ne peut dire ce qu’il en sera réellement dans un ou deux ans…

Oppo Find N – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Oppo Find N – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Quoi qu’il en soit, l’écran interne pliable offre un confort d’affichage supérieur aux smartphones traditionnels dans différents cas de figure : lorsqu’on regarde une vidéo; en jouant; mais aussi lorsqu’on accède à certaines sections d’Android, comme celle qui renferme les paramètres. Dans ce dernier cas, l’affichage est scindé en deux parties, sur lesquelles on peut naviguer indépendamment.

Oppo Find N – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le multitâche à son paroxysme avec le Find N

Dans une application optimisée pour ce grand affichage, comme Youtube, on peut regarder une vidéo tout en regardant les vignettes des autres vidéos suggérées.

D’autre part, Oppo a mis au point une façon simple d’exploiter le grand écran pour afficher deux applications. Il suffit en effet d’effectuer un geste vertical avec deux doigts, de haut en bas et au centre du grand écran, pour partage l’affichage interne en deux écrans indépendants, dans lesquels on peut afficher deux applications (pour peu qu’elles supportent ce type de fonctionnement !).

Oppo Find N – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Oppo Find N – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour le reste, précisons que le Oppo Find N fonctionne sous Color OS 12 (une version personnalisée d’Android 11) et qu’il embarque le processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 888, ainsi que 8 ou 12 Go de mémoire et 128 ou 256 d’espace de stockage (ce dernier ne peut pas être étendu par ajout d’une carte mémoire microSD !).

Oppo Find N – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Et pour prendre des photos et capturer des vidéos, le dos du smartphone comporte un bloc optique comportant trois capteurs photo :

Capteur grand-angle (Sony IMX766) de 50 mégapixels (focale de 24 mm)

Capteur ultra grand-angle (Sony IMX481) de 16 mégapixels (focale de 14 mm)

Capteur Samsung avec zoom optique 2x.

Le tout est complété par deux capteurs Sony de 32 mégapixels (IMX615), destinés aux selfies. Ceux-ci sont placés dans des ouvertures en forme de poinçon dans chaque écran.

Oppo Find N – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Oppo Find N – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, pour alimenter tout ça, le OPPO Find N dispose d’une batterie de 4500 mAh, qui supporte une charge filaire en 33 W, mais aussi sans fil en 15 W.