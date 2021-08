Galaxy Z Fold 3 : le smartphone pliant de Samsung résiste mieux à la torture que le Galaxy Z Fold 2

Le nouveau smartphone pliant de Samsung, le Galaxy Z Fold3, serait près de 80 % plus résistant que son prédécesseur selon le géant coréen, mais peut-on se fier aux chiffres donnés par Samsung ? C’est ce qu’a voulu savoir le youtubeur JerryRigEverything.

Samsung a corrigé de nombreux défauts structurels majeurs sur ce nouveau Galaxy Z Fold3 par rapport au modèle de l’année dernière. En effet, celui-ci serait plus résistant et plus robuste, mais également certifié IPX8 pour la résistance à l’eau, une première sur les smartphones pliants.

Galaxy Z Fold 3 – Crédit : JerryRigEverything

JerryRigEverything commence comme souvent par son célèbre test rayures de l’écran. Selon Samsung, l’écran externe de son smartphone est protégé par le dernier verre Gorilla Glass Victus, qui est censé rendre votre téléphone beaucoup plus résistant. Ce n’est pas la première fois que Samsung utilise ce nouveau verre sur ses smartphones, puisque déjà l’année dernière, le Galaxy Note 20 Ultra en était équipé.

Malheureusement ici, du verre reste du verre, ce qui veut dire qu’après avoir retiré l’écran de protection, l’outil du youtubeur commence à faire des marques visibles aux niveaux 6 et 7, comme ce que nous avions pu voir sur les téléphones des années précédentes. Cela correspond au niveau six sur l’échelle de dureté de Mohs. L’écran interne n’est pas aussi résistant, puisque des marques sont visibles dès les niveaux 2 et 3, ce qui signifie qu’il s’agit de nouveau d’un écran en plastique. JerryRigEverything parvient même à laisser des marques avec ses ongles, il faudra donc être très vigilant en l’utilisant.

Le Galaxy Z Fold 3 est beaucoup plus résistant que le Galaxy Z Fold 2

La principale nouveauté du Galaxy Z Fold 3 est sa certification IPX8, qui lui permet d’être résistant à l’eau, mais pas à la poussière. JerryRigEverything a tout de même voulu tester la résistance du smartphone au maximum en le recouvrant de terre et de sable. Même s’il n’était pas censé bien s’en tirer, le Galaxy Z Fold 3 a étonnamment bien survécu. L’écran interne ne s’est pas non plus cassé quand JerryRigEverything a essayé de le fermer violemment.

De plus, le cadre « Armor Aluminum » nouvellement conçu par l’équipementier ne semble pas plus résistant que d’habitude à une attaque à la lame de rasoir, puisque des rayures apparaissent aussi facilement que sur les modèles précédents. Enfin, le smartphone a passé avec succès le test de pliage.

Le Galaxy Z Fold 3 est conçu pour être plié vers l’intérieur, mais pas vers l’extérieur. JerryRigEverything a donc essayé de plier le smartphone dans l’autre sens, sans succès. Le smartphone pliant de Samsung est donc plus résistant que le Lenovo Phone Legion Duel 2, qui avait lui craqué sous la pression.

Source : JerryRigEverything