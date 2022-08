PS Plus : un leak dévoile l’arrivée d’un nouveau jeu gratuit en août

Nous connaissons déjà l’identité des trois jeux offerts en août dans le cadre de l’abonnement PS Plus Essential. Mais les abonnés Extra et Premium pourront également mettre la main sur un autre jeu notable signé Ubisoft.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – Crédit : Ubisoft

La cuvée PS Plus d’août 2022 comporte de gros jeux, pour le plus grand plaisir des abonnés. Du 2 août au 6 septembre, ces derniers peuvent récupérer Yakuza Like A Dragon, Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 1 + 2 – Pack Cross-gen Deluxe et Little Nightmares. Mais Sony prépare également une surprise pour les abonnés PS Plus Extra et Premium, les deux offres les plus onéreuses de la nouvelle mouture du PlayStation Plus.

C’est par le biais d’un discret commentaire sur Dealabs que billbil-kun a fait cette annonce. Et on peut le croire sur parole tant ses révélations se sont avérées exactes jusqu’alors. Le célèbre leaker assure que Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands viendra grossir le catalogue Ubisoft+ Classics réservé aux utilisateurs Extra et Premium (les abonnés Essential n’y ont pas accès). Déjà composé de 20 titres, celui-ci devrait s’agrémenter d’une cinquantaine d’autres jeux avant la fin de l’année.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands : à l’assaut de la Bolivie !

Pour vous rafraîchir la mémoire : Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands est arrivé sur nos écrans en mars 2017. Il a la particularité de proposer un monde ouvert, une première dans l’histoire de la franchise. Ce jeu de tir tactique se développe en Bolivie où les cartels de la drogue font des ravages. En réaction, les États-Unis dépêchent une escouade sur place afin de démanteler les trafiquants et leur alliance avec le gouvernement local.

Tel sera l’objectif ultime des Ghosts. Notez qu’il est possible de jouer en coopération avec vos amis et d’opter pour les tactiques de votre choix pour accomplir les missions. Outre un arsenal d’armes conséquent, vous disposerez notamment d’une panoplie élargie de gadgets pour réaliser des approches aussi discrètes que chirurgicales. Pour information, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands a également fait son entrée récemment dans le Xbox Game Pass.