PS+ juillet 2021 : voici les trois jeux gratuits sur PS4 et PS5

Comme tous les mois, PlayStation offre à ses abonnés PS Plus plusieurs jeux. Ceux de juillet seront disponibles gratuitement du 6 juillet au 2 août.

Depuis la sortie de la PS5, on a droit à deux jeux PS4 et un jeu PS5. Nous avions avancé il y a quelques jours les trois titres qui auraient pu être gratuits en juillet. Notre source était alors celle du site américain ComicBook. Aujourd’hui, c’est une fuite française qui remet la liste sur la table. La communauté Dealabs a eu ses propres informations et l’on est enclin à la croire tant elle s’est révélée juste par le passé, notamment pour les jeux offerts par l’Epic Games Store (GTA V gratuit c’était eux).

En juillet, le PS+ offre A Plague Tale : Innocence, CoD Black Ops 4 et WWE 2K Battlegrounds

D’après Dealabs, les joueurs PS5 auront droit à A Plague Tale : Innocence. Le jeu se passe au Moyen-âge en France où deux jeunes frères doivent survivre face à l’oppression de l’Inquisition. Développé par Asobo Studio, le titre a fait forte impression lors de sa sortie en 2019. Sa suite a d’ailleurs été annoncée lors de l’E3 2021. Ici, on parle du jeu offert aux joueurs PS5 puisqu’une v version améliorée en 4K à 60 FPS en est prévu PS5. Et c’est cette version que l’on aura dans le PS+ de juillet.

Jeux PS+ de juillet – Crédit : Dealabs

Si ComicBook prévoyait Dragon Age : Inquisition et Ace Combat 7 pour les jeux gratuits du PS+ PS4, il en serait tout autre. À en croire les informations de Dealabs, ce sera plutôt Call of Duty Black Ops 4 et WWE 2K Battlegrounds. Rien à voir, donc.

Call of Duty Black Ops 4 est sorti en 2018. Le jeu avait fait son petit effet lors de sa sortie. Il s’agit d’un bon cru de la licence d’Activision. Aucun mode solo en revanche. C’est un jeu 100% multijoueurs. Un mode Battle Royale et un mode Zombie gavé de contenus viennent renforcer cet aspect. Coup de chance, l’abonnement PlayStation Plus donnant accès au multi en ligne sur PS4 et PS5, tous les abonnés pourront en profiter sans surcoût.

Dernier jeu de la liste de juillet 2021 : WWE 2K Battlegrounds. Un jeu de catch dérivé de la licence WWE. Un titre plus arcade que les autres. On peut y incarner plus de 70 catcheurs en version cartoon sur 8 rings. Un titre qui parlera plus aux joueurs américains, le catch étant plus populaire outre-Atlantique.

Source : Dealabs