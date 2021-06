PlayStation : les jeux attendus sur le PS Plus pour le mois de juillet

Quels jeux seront offerts aux abonnés PS Plus sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en juillet ?

PlayStation, comme tous les mois, va offrir aux abonnés PS Plus des jeux en version digitale. Les ventes de PlayStation 5 sont en train de battre tous les records. Pourtant, le nombre de jeux next-gen est encore bien maigre, malgré les sorties récentes du nouveau Ratchet & Clank et Returnal. Les jeux offerts par le PS Plus sont un plus appréciable pour les joueurs. Il permettent de patienter en attendant notamment la sortie de Horizon Forbidden West plus tard cette année.

Crédit : PlayStation

Malgré les pénuries de PS5 partout dans le monde, la PS5 fait donc un départ canon. Mais de très nombreux joueurs, l’immense majorité en réalité, sont encore sur PS4. Que vous ayez en votre possession l’une ou l’autre, vous attendez probablement avec impatience l’annonce des jeux PS Plus. Voici donc un aperçu de ce qui a des chances de tomber au mois de juillet d’après comicbook.com.

PS Plus : un mois de juillet qui devrait proposer des jeux solides

Le jeu star du PS Plus au mois de juillet a de bonnes chances d’être A Plague Tale : Innocence. Le jeu de l’équipe bordelaise d’Asobo Studio a fait forte impression lors de sa sortie en 2019. Sa suite a d’ailleurs été annoncée lors de l’E3 2021 à l’occasion de la conférence Xbox. Une version améliorée de A Plague Tale : Innocence, en 4K 60 FPS pour Xbox Series X et PS5. C’est bien cette version améliorée qui pourrait arriver sur le PS Plus dès le mois prochain.

Pour le second jeu, ComicBook prédit la venue de Dragon Age : Inquisition. Le jeu n’a jamais été offert par le passé, et Dragon Age : Origins a déjà été offert en 2016 en version PS3. Le jeu est très régulièrement proposé à des prix très faibles, il ne serait donc pas surprenant de le voir offert dans le PS Plus dans les mois qui viennent. De plus, Dragon Age 4 devrait bientôt être révélé, et offrir le jeu serait une bonne façon de raviver l’intérêt des joueurs pour cette saga.

En troisième choix, ComicBook place Ace Combat 7 : Skies Unknown. La présence de ce titre dans les prédictions est due à l’arrivée sur Xbox Series X de Microsoft Flight Simulator, encore un titre d’Asobo Studio. Ce choix pourrait offrir une alternative au titre exclusif Xbox, et montrer que des jeux d’aviation existent également sur PlayStation. Bien entendu, les deux jeux sont très différents, mais pourraient intéresser le même type de joueurs.

Source : comicbook.com