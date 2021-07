PS5 : comment connecter votre console à un réseau Wi-Fi 5 gHz pour avoir un meilleur débit ?

En Wi-Fi, la PS5 peut aussi bien se connecter à réseau 5 gHz que 2.4 gHz. Ces deux fréquences sont performantes, mais elles ont des avantages qui leur sont propres. En fonction de votre situation, il est parfois préférable de choisir un réseau 5 gHz pour bénéficier d’une meilleure connexion et d’un débit plus rapide.

La PS5 et sa manette – Crédit : Hello I’m Nik / Unsplash

La PS5 peut se connecter jusqu’à 1,2 Gbps avec une connexion Wi-Fi 6 et environ 867 Mbps pour le Wi-Fi 5. Les débits sont aussi toujours supérieurs avec la fréquence 5 gHz par rapport à la 2.4 gHz. Il vaut donc mieux avoir un routeur Wi-Fi 6 pour profiter du meilleur débit possible sur votre PS5. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu’une connexion Wi-Fi sera toujours désavantagée par rapport à une connexion filaire, aussi appelée Ethernet.

Profitez d’une connexion plus stable en connectant votre PS5 à un réseau Wi-Fi 5 gHz

De manière générale, il est souvent conseillé de se connecter à un réseau Wi-Fi 5 gHz en appartement afin de limiter les interférences et d’avoir une connexion plus stable. De plus, la 5 gHz est favorable pour le streaming et les jeux en multijoueur. Cependant, si vous vivez dans une maison et que la PS5 n’est pas située à proximité du routeur, il est probablement plus judicieux de choisir un réseau 2.4 gHz qui traverse mieux les murs.

Votre PS5 n’est pas toujours automatiquement connectée au réseau 5 gHz. Vous pouvez le vérifier dans les informations de connexion des paramètres de votre console next-gen. Veuillez donc suivre les étapes ci-dessous si vous souhaitez vous connecter à un réseau 5 gHz :

Allumez votre console et connectez-vous à votre compte ;

Accédez aux paramètres en sélectionnant l’icône de la roue dentée dans le coin supérieur droit du menu d’accueil ;

Cliquez sur « Réseau » dans les paramètres, puis choisissez « Paramètres » ;

Cliquez sur « Configurer la connexion Internet » et patientez que la PS5 termine la recherche de réseaux Wi-Fi ;

Appuyez sur le bouton « Options » de votre manette DualSense ;

Sélectionnez « Bandes de fréquence Wi-Fi » et choisissez 5 gHz ;

Appuyez sur le bouton triangle de votre manette pour rechercher à nouveau les réseaux Wi-Fi en 5 gHz ;

Connectez-vous au réseau Wi-Fi 5 gHz de votre choix.

Votre PS5 est désormais connectée à un réseau Wi-Fi 5 gHz. Si vous souhaitez repasser sur un réseau 2.4 gHz, il vous suffit de répéter les étapes ci-dessus et de choisir 2.4 gHz dans le menu de sélection des bandes de fréquence Wi-Fi.

Source : Android Central