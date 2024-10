Le réseau PlayStation Network est en panne, les joueurs de PS5 et de PS4 doivent attendre

Des difficultés de connexion sont signalées sur le PlayStation Network, bloquant ainsi de nombreux joueurs de PS5 et PS4. Aucune amélioration n’est en vue pour le moment.

Alors que la PS 5 Pro Plus est sur toutes les lèvres et que Sony révèle au compte-goutte, les jeux qui seront optimisés pour cette super console, une nouvelle panne de connexion au PSN vient enrayer la frénésie des joueurs sur PlayStation.

Cette panne massive affecte tout le réseau PlayStation, empêchant les joueurs de se connecter à leur profil, de jouer à des jeux multijoueurs en ligne ou même des jeux solo nécessitant une connexion au PSN.

Capture d’écran du site du PSN

Aucune amélioration ni explication sur les causes de la panne ne sont communiquées. Est-ce lié aux problèmes d’affichage de l’écran d’accueil des jeux PS5 qui ont été signalés et réparés il y a quelques heures à peine ?

C’est la 3ème panne depuis le début de l’année

Ce n’est pas la première fois que le réseau de Sony tombe en panne. En mars et en juillet, des pannes similaires avaient bloqué les joueurs de PS5 et PS4 pendant plusieurs heures, les empêchant de jouer en ligne ou de se connecter au Playtation Store.

Auparavant, ce genre de dysfonctionnement était plutôt rare, mais c’est tout de même le 3ème signalement de panne depuis le début de l’année. Et surtout, aucune explication n’est donnée sur la cause de ces bugs. En mars 2024, les problèmes de réseau avaient commencé en fin de journée et duré toute la nuit. Au petit matin, la connexion au PSN était rétablie mais des difficultés continuaient d’être signalées pour exécuter certains jeux multijoueurs en ligne.

En juillet 2024, la panne empêchait même les joueurs d’accéder à leur profil. Seul le PlayStation direct restait accessible, autorisant uniquement les joueurs à acheter du matériel et des accessoires pour leur console de jeux Sony.