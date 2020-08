PS5 et Xbox Series X : le prix des deux consoles et des accessoires a fuité sur le site de Carrefour

Le prix tant attendu de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X a fuité sur le site de la célèbre grande surface française. Carrefour a en effet mis en ligne une page de précommande révélant non seulement le prix des deux consoles, mais aussi des accessoires.

Crédit : Carrefour

Hier soir, Carrefour a accidentellement mis en ligne une page de précommande pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Cette page a révélé, entre autres, une information que les joueurs attendent depuis fort longtemps. Il s’agit du prix de la console de Sony et celle de Microsoft. D’après la grande surface, l’édition standard de la PlayStation 5 serait vendue à 499 €. La PlayStation 5 Digital Edition coûterait 399 €. De son côté, la Xbox Series X serait aussi commercialisée au prix de 399 €.

La PlayStation 5 coûterait 100 euros de plus que la Xbox Series X

De la même manière que la page Amazon.com de la PS5 a récemment été mise en ligne et que celle d’Amazon.de a révélé le poids de la console de Sony, la page rendue disponible par Carrefour anime déjà la toile. Bien entendu, son contenu a déjà été modifié.

Microsoft aurait donc bel et bien décidé de prendre l’avantage sur Sony en vendant sa console à un prix plus faible que celui de la PS5. D’ailleurs, le prix des accessoires de la Xbox Series X n’a pas été révélé. Au niveau de la PS5, ses différents accessoires étaient tous étonnamment affichés au prix de 49,90 € : le casque sans fil Pulse 3D, la manette DualSense, la station de rechargement pour la DualSense, la caméra HD et la télécommande multimédia. Cela n’est pas très réaliste.

De plus, selon cette page, les précommandes de la PS5 seraient clôturées le 3 octobre 2020 tandis que celles de la Xbox Series X seraient fermées le 13 septembre 2020. Ces dates semblent évidemment peu probables étant donné que la sortie des consoles est prévue pour la fin d’année et que les constructeurs n’ont encore pas officiellement annoncé leur prix. En conclusion, les informations révélées par Carrefour sont à prendre avec des pincettes. En comptant toutes les pages web mises en ligne par erreur ces derniers temps, il semblerait bien que l’annonce du prix et de la date de sortie exacte des consoles soit imminente. Le mois d’août commence décidément plutôt fort.

Source : GamerGen