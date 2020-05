Xbox Series X : Microsoft serait prêt à baisser son prix pour écraser la PS5 à son lancement

Microsoft ne voudrait pas répéter l’erreur de la Xbox One et donc casser ses prix dès le lancement de la Xbox Series X afin de damer le pion à la PS5.

À l’E3 2013, Microsoft dévoilait une Xbox One affichée à 500$ (499 €), un tarif élevé dû notamment à la caméra Kinect livrée en bundle avec la console. Quelques heures plus tard, Sony lui assénait un coup critique en présentant sa PS4 à 400$ (399 €). Un coup de massue qui a donné l’avantage à Sony au début de cette génération de console, avantage que le Japonais n’a jamais perdu depuis.

Xbox Series X – Crédit : Microsoft

Aujourd’hui, la Xbox Series X est plus puissante que la PS5 sur le papier. On pourrait donc craindre qu’elle soit aussi plus chère. Néanmoins, ce n’est pas l’avis de Michael Pachter, analyste chez Wedbush Securities. Interrogé par Geoff Keighley dans son émission Bonus Round, le spécialiste prédit que Microsoft visera un prix de 400$ (399 € en France, sans doute) pour la Xbox Series X, ce qui devrait lui permettre de remporter le pli sur Sony dont la PS5 devrait tourner aux alentours de 500$ (499 € en France, sans doute). « De ce que j’en ai vu, Sony devra facturer 500$ pour la PS5 », déclare Pachter. « Microsoft a un bon bilan financier. S’il veut baisser le prix de 100$, il le fera. Je pense qu’ils attendent que Sony dévoile son jeu en premier, alors ils révèleront le prix et la date de sortie [de la Xbox Series X, NDLR] », poursuit-il.

Attendre la PS5 en embuscade, la stratégie de la Xbox Series X ?

Peter Moore, ancien de Sega, Xbox et Electronic Arts, se fait l’écho de Michael Pachter. Selon ce vétéran de l’industrie vidéoludique, « Microsoft actuellement, le prix des actions, la capitalisation boursière, tout va bien pour eux », affirme-t-il. « Satya Nadella [directeur général de Microsoft, NDLR] dit-il ‘l’opportunité est là maintenant, comme nous l’avons fait avec la Xbox 360, laissons faire, faisons le prix juste, faisons de bons contenus. Prenons l’avantage de cette crise globale maintenant parce que la soif et l’appétit pour les expériences en ligne n’ont jamais été plus grands. Laissons Sony venir à 500$‘, si j’étais encore dans le métier, c’est exactement ce que je ferais. »

Pour l’instant, ni Microsoft ni Sony n’a encore dévoilé le prix ou la date de sortie de leurs consoles. Chacun a déjà tenu sa conférence en ligne pour présenter le matériel, mais sans encore trop en dire. Dernier en date, Microsoft a dévoilé les jeux qui seront disponibles au lancement de la Xbox Series X. Du côté de Sony, si l’on en croit les révélations du magazine officiel PlayStation, le catalogue de la PS5 serait annoncé en juin. La présentation de la console devrait alors coïncider et donc se préciser dans les prochaines semaines. Pandémie oblige, les présentations des deux consoles devraient se dérouler en ligne exclusivement. Xbox Series X et PS5 sont toujours attendues pour une sortie en fin d’année, juste à temps pour être mises sous le sapin de Noël.

