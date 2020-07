PS5 : pas de prix, pas de date de sortie, mais on sait qu’elle pèse 4,78 kg

La PlayStation 5 n’a toujours pas de date de sortie ni de prix, mais nous savons au moins quel est son poids. À en croire la page Amazon.de, la PS5 de Sony pèse 4,78 kg. Elle est donc plus lourde que la PlayStation 4 standard et même la PS4 Pro.

Crédit : Sony

Les nouvelles informations à propos de la console next-gen de Sony sont toujours les bienvenues. La date de sortie et le prix sont évidemment les plus attendues par la communauté, mais le directeur marketing de PlayStation a affirmé que les précommandes ne s’ouvriront pas par surprise. Ce n’est donc pas nécessaire de rafraîchir la page Amazon à longueur de journée dans l’espoir d’y voir le bouton « Précommandez maintenant ». C’est d’ailleurs à cause de la page Amazon.com récemment mise à jour que les joueurs s’attendaient à un lancement surprise de la part de Sony. À ce sujet, il se pourrait que le constructeur japonais limite les précommandes de la PS5 à seulement une console par personne.

La PlayStation 5 est presque aussi lourde que la PlayStation 3

La PlayStation 5 sera bien plus performante que sa grande sœur, la PS4. En effet, elle accueille 10,28 TFlops de puissance de calcul contre 1,84 TFlops pour la PlayStation actuelle. La puissance a un prix, celui du poids. Selon la page Amazon.de de la PS5, la console pèse 4,78 kg.

À titre de comparaison, la PlayStation 4 standard pèse 2,8 kg tandis que la PS4 Pro est à 3,3 kg. La console next-gen est donc presque 45 % plus lourde que l’ancienne génération. Par contre, son poids se rapproche des 5 kg de la PlayStation 3. Les 4,78 kg de la PS5 ne sont pas si surprenants étant donné que c’est une console de grande taille. Les systèmes de dissipation de la chaleur contribuent aussi à son poids.

La DualSense est elle aussi touchée par ce gigantisme

De plus, Amazon Allemagne a également révélé les dimensions de la DualSense. Geoff Keighley nous avait montré qu’elle était plus imposante que la DualShock 4, mais nous ne connaissions ni son poids ni ses dimensions. D’après l’annonce sur Amazon, la DualSense fait 20,1 x 7,7 x 17,7 cm et elle pèse 998 g. Bien entendu, ce poids est peu probable, il s’agit sûrement de la manette et de son emballage. En comparaison, la manette de la PS4 pèse 210 g et fait 16,1 x 5,7 x 10,0 cm.

En conclusion, la console de Sony s’annonce même plus lourde que la Xbox Series X qui pèse 4,45 kg. Le poids de cette dernière est également supérieur à celui de la Xbox One X qui est de 3,80 kg. La PlayStation 5 et sa manette s’annoncent donc toutes deux davantage imposantes et plus lourdes que les consoles et manettes de la huitième génération.

Source : FZN