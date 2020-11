PS5 et Xbox Series X/S : quelles plateformes de vidéo à la demande seront disponibles au lancement ?

Sony et Microsoft ont tous deux confirmés quels seront les plateformes de vidéo à la demande disponibles au lancement de leurs consoles next-gen mi-novembre, les PS5 et Xbox Series X/S.

On retrouve sans surprise les principales plateformes, et même Apple TV, le service d’Apple. L’application permet aux utilisateurs d’accéder au service de streaming Apple TV+ lancé l’année dernière.

Xbox plateformes de vidéo à la demande – Crédit : Microsoft

Si vous envisagez d’utiliser votre PlayStation 5 pour d’autres usages que les jeux vidéo, vous serez heureux d’apprendre que la console nouvelle génération de Sony prendra en charge certaines des applications de divertissement les plus populaires au moment de son lancement.

En effet, Sony a confirmé que la PS5 sera compatible avec Apple TV, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu, Netflix, Peacock, Spotify, Twitch et YouTube. On peut noter l’absence de HBO Max, qui accueille des séries très populaires telles que Game Of Thrones et Friends.

En outre, Sony a confirmé que les quatre boutons situés sur la télécommande média de la PS5 serviraient de boutons de lancement dédiés pour Disney Plus, Netflix, Spotify et YouTube. La télécommande sera lancée en même temps que la PS5 le 19 novembre, mais elle n’est pas fournie avec la console.

Quelles plateformes sur les consoles Xbox ?

Microsoft a confirmé que Apple TV+, Netflix, Disney+, HBO Max, Spotify, YouTube, YouTube TV, Amazon Prime Video, Hulu, NBC Peacock, Vudu, FandangoNow, Twitch, Sky Go, NOW TV, Sky Ticket, et bien d’autres seront disponibles sur les deux consoles Xbox de la prochaine génération. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, il suffira de les télécharger dans le magasin d’applications.

Pour rappel, les Xbox Series X et S prendront en charge le Dolby Vision et le Dolby Atmos, qui fonctionnent dans des applications comme Netflix, Disney Plus. Le Dolby Vision est une forme de HDR qui offre de meilleurs reflets et des niveaux de noir plus profonds. Il faudra cependant s’assurer de posséder une télévision compatible avec ces deux technologies pour pouvoir en profiter.

En attendant la sortie des deux consoles, vous pouvez aller découvrir les nouveautés de la nouvelle manette des Xbox Series X et S, ainsi que les temps de chargement hyper rapides sur Spider-Man Miles Morales sur PS5.

Source : Microsoft et Sony