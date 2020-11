Manette Xbox Series X et S : quelles différences avec la génération précédente ?

Bien qu’elle puisse paraître identique à la manette de la Xbox One, la manette de la Xbox Series X et S est bien différente, comme le révèle une vidéo unboxing sur la page YouTube de la Xbox.

La vidéo met l’accent sur de nombreuses caractéristiques qui font de la manette de la Xbox Series X et S une vraie mise à jour par rapport à la génération précédente. La plus grande différence est un nouveau bouton de partage.

Manette Xbox Series X et S – Crédit : Microsoft

Qui dit nouvelle génération de console dit nouvelle manette, et les Xbox Series X et S n’échappent pas à la règle. On pourrait croire que la manette de Microsoft n’a pas du tout changé, mais celle-ci introduit quelques nouveautés.

Quelles sont les nouveautés sur la manette de la Xbox Series X et S ?

Pour faciliter l’intégration des médias sociaux avec la nouvelle console, Microsoft a placé le nouveau bouton « partage » au centre de la manette, comme celui de la DualShock 4 de la PS4 qui a disparu sur la DualSense de la PS5 afin de laisser la place au nouveau bouton Create. Celui-ci permet aux joueurs de partager plus facilement et plus intuitivement des clips de jeu et des captures d’écran. Vous n’avez plus besoin de double-cliquer sur le bouton guide et d’appuyer sur « X » ou « Y » pour capturer vos meilleurs moments de jeu.

Tous les participants de la vidéo ont également souligné l’amélioration de la prise en main de la manette et sa taille réduite. Selon Microsoft, cela devrait rendre la manette plus accessible aux personnes ayant des tailles de main différentes. Les gâchettes sont désormais plus petites, plus plates et recouvertes de petites bosses qui offrent une meilleure prise en main.

Les poignées de la manette sont également recouvertes d’une matière plastique plus rugueuse pour éviter qu’elle ne glisse lorsque le joueur a les mains moites. L’arrière de la manette a également une nouvelle finition mate. La vidéo parle également du nouveau d-pad, qui proposerait une meilleure ergonomie. La manette réduit également beaucoup la latence par rapport à la génération précédente.

Pour rappel, la manette incluse avec la Xbox Series X est noire, tandis que Microsoft a également présenté une manette sans fil blanche « Robot White » pour la Xbox Series S. Pour rappel, les Xbox Series X et S seront aussi compatibles avec les manettes de la Xbox One.

Source : Xbox