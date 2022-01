PS5 : FF7 Remake Part 2 sera révélé en 2022, les dernières infos

FF7 Remake Part 2 © Square Enix

Alors qu’un nouveau State of Play vient tout juste d’être annoncé, Yoshinori Kitase, le producteur du remake de Final Fantasy 7, a déclaré qu’il avait l’intention de révéler les premiers détails de la seconde partie de son jeu d’ici à la fin de l’année. Cela ne nous donne pas d’idée exacte sur sa date de sortie, mais c’est plutôt positif. Comme vous, nous avons hâte de découvrir la suite, avec l’espoir de la voir arriver d’ici la fin de l’année ou début 2023.

« Nous travaillons dur sur Final Fantasy VII: Ever Crisis, alors vous pouvez l’attente avec impatience. De plus, en ce qui concerne le remake tant attendu de Final Fantasy VII Part 2, il y aura plus d’informations cette année… Si nous le pouvons », a-t-il déclaré.

Vers une sortie de la seconde partie de FF7 Remake en 2023 ?

C’est, du moins, ce que l’on pourrait espérer à la vue des dires de Yoshinori Kitase. Lorsqu’on lui a demandé s’il était sûr que la suite serait révélée cette année, Kitase a répondu : « Eh bien oui ! Nous venons de commencer le 25e anniversaire de Final Fantasy VII, nous voulons donc célébrer et exciter les fans, donc dans les 12 prochains mois, nous partagerons d’autres choses. Attendez-vous à plus d’informations ! ».

Pour rappel, la première partie du remake était sortie en avril 2020 sur PS4 et PS5, avant de débouler l’année dernière sur PC Windows. Et jusqu’à présent, peu de détails ont été révélés sur FF7 Remake Part 2, à part la confirmation l’année dernière que Naoki Hamaguchi, le codirecteur de FF7 Remake Part 1, assumera toutes les fonctions de direction. Tetsuya Nomura lui, est passé sur le poste de directeur de la création.

Profitons-en pour rappeler que Nomura a également déclaré que, par rapport à la réédition Intergrade de l’année dernière, la partie 2 utilisera davantage les fonctionnalités matérielles uniques de la PlayStation 5. Quant à savoir précisément de quoi il s’agit, nous verrons bien.

« Il y aura encore plus de nouveaux projets FFVIl à venir » a ajouté Kitase. « L’équipe voit ce 25e anniversaire comme un point de repère dans notre voyage avec FFVIl, et continuera d’aller de l’avant vers des choses encore plus grandes, alors continuez à nous soutenir à l’avenir ! ». À ce sujet, Final Fantasy VII: The First Soldier s’est retrouvé dans notre sélection des meilleurs jeux mobiles du moment.

Source : VGC