Microsoft s’offre Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars : ce que ça change pour les joueurs

Microsoft s’empare d’Activision Blizzard – Crédit : Microsoft

Microsoft vient d’annoncer le rachat d’Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars. La firme de Redmond frappe un grand coup en s’offrant un géant du jeu vidéo. En ce mardi 18 janvier 2022, l’information a fait l’effet d’une bombe dans l’industrie vidéoludique. Mais aussi à Wall Street où l’action Activision a bondi à plus de 37 % avant d’être suspendue brièvement. Lors de la reprise, elle atteignait plus de 35 %.

« Lorsque la transaction sera conclue, Microsoft deviendra la troisième plus grande entreprise de jeux au monde en termes de chiffre d’affaires, derrière Tencent et Sony », se félicite l’entreprise dans un communiqué. Et de préciser que cette acquisition incluait des franchises iconiques à l’instar de Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty ou encore Candy Crush. Parmi les autres jeux phares de l’éditeur, on peut citer aussi Destiny, StarCraft, Crash Bandicoot, Heroes of the Storm, Guitar Hero ou encore Skylanders.

Acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft : qu’est-ce que ça va changer pour les joueurs ?

Pour rappel, certains jeux Bethesda sont désormais des exclusivités Xbox et PC depuis le rachat. Et on peut imaginer que la firme de Redmond compte bel et bien faire de même avec ses nouvelles franchises. Certains futurs jeux d’Activision Blizzard seront forcément exclusifs à l’écosystème Microsoft. Reste désormais à connaître lesquels. Si les Pcistes et les joueurs Xbox ont le sourire, les joueurs PlayStation envisagent déjà le pire. Les prochaines itérations de Call of Duty vont-elles devenir exclusives aux Xbox ou aux PC Windows ? Il s’agirait d’un énorme camouflet pour Sony, la franchise attirant chaque année une flopée de joueurs sur ses consoles.

Par ailleurs, Microsoft souligne dans son communiqué que son service de cloud gaming sera un grand bénéficiaire de cette acquisition. Une partie du catalogue d’Activision Blizzard va évidemment être intégrée au Xbox Game Pass. Mais aussi ses futures créations. Autant vous dire que les abonnés existants se frottent déjà les mains. Et nombre de nouveaux utilisateurs pourraient souscrire à l’avenir, enchantés par la perspective de retrouver leurs franchises fétiches sur la plateforme.

Source : Microsoft