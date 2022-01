PS5 : où précommander les coques officielles et les nouvelles manettes DualSense ?

C’est bientôt l’heure de faire un joli cadeau à votre PS5. Si vous en avez assez du blanc trop impersonnel et passe-partout de votre console, sachez que les coques officielles seront très prochainement disponibles en précommandes en France, en Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue ou Galactic Purple.

Coques pour PS5 © Sony

Comme nous vous l’avions annoncé le mois dernier, Sony a annoncé la sortie de toutes nouvelles coques officielles pour la PS5, en noir, rouge, rose, bleu et violet, afin de personnaliser votre console. Les deux premières seront disponibles à l’achat dès le 22 janvier 2022, les autres arriveront plus tard cette année. Des nouveaux coloris pour DualSense ont également été annoncés dans la foulée.

Les coques noires et rouges sont en précommande depuis le 10 janvier 2022 aux États-Unis, ce qui signifie qu’elles le seront également très bientôt en France, pour rappel, au prix public de 54,99 €. Afin de ne rien manquer, on vous dit tout sur ces nouvelles coques ainsi que sur les nouveaux coloris annoncés pour la manette DualSense.

Où précommander les coques officielles pour PS5 ?

Coques Midnight Black et Cosmic Red © Sony

Les coques officielles pour PS5 seront disponibles en deux temps. Les coques Midnight Black (noir) et Cosmic Red (rouge) seront disponibles d’abord sur direct.playstation.com, à partir du 21 janvier 2022, puis en magasins à partir du 18 février 2022.

Les coques pour PS5 en édition standard seront disponibles en précommande et à l’achat à cette adresse, au prix de 54,99 €

seront disponibles en précommande et à l’achat à cette adresse, au prix de 54,99 € Les coques pour PS5 en édition numérique seront disponibles en précommande et à l’achat à cette adresse, au prix de 54,99 €

Quant aux coques Nova Pink (rose), Starlight Blue (bleu ciel) et Galactic Purple (violet), ces dernières devraient être disponibles en 2022, sans plus d’informations. Elles ne sont pas encore affichées sur le site de PlayStation France.

Où précommander les nouvelles manettes DualSense pour PS5 ?

DualSense Starlight Blue © Sony

En ce qui concerne les manettes DualSense en Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple, ces dernières seront également mises en vente sur direct.playstation.com, et ce, dès jeudi 14 janvier 2022 et à partir du 11 février dans le commerce. Notez que chaque commande sera limitée à deux manettes.

La précommande et l’achat des nouveaux coloris de manettes DualSense se feront à cette adresse, au prix de 74,99 €, contre 69,99 € pour la manette blanche et la Midnight Black (noire).

Nous mettrons cet article à jour dès que les précommandes des coques pour PS5 et des manettes DualSense seront ouvertes en France.