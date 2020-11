PS5 : un vendeur de façades personnalisées est obligé d’annuler toutes les commandes

Le vendeur non officiel CustomizeMyPlates, autrefois appelé PlateStation 5, s’était spécialisé dans la fabrication de façades personnalisées pour la PS5. Sony l’a contraint à stopper toute la production et à annuler toutes les commandes en cours.

L’autocollant Limited Edition Stardust non officiel pour la PS5 – Crédit : CustomizeMyPlates

La PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition sont toutes deux attendues pour le 19 novembre prochain en France. La vidéo officielle du démontage de la console par un ingénieur de Sony nous avait révélé une de leurs particularités. Les deux façades blanches peuvent être facilement démontées par l’utilisateur. Bien que Sony ne l’ait pas clairement précisé, les joueurs s’attendaient à pouvoir les remplacer afin de personnaliser leur console next-gen. Quelques jours après, le site PlateStation 5 proposait aux joueurs de commander des façades personnalisées. La livraison était mondiale et le fabricant affirmait que les dimensions de ses façades non officielles correspondaient parfaitement à celles de la PS5.

Sony a menacé le vendeur de le poursuivre en justice

Il fallait s’y attendre. Sony n’a pas du tout apprécié cette initiative. La semaine dernière, PlateStation 5 a dû se renommer en CustomizeMyPlates. Le vendeur a expliqué à nos confrères de VGC que : « seulement un jour après avoir mis en ligne notre site web, les avocats de Sony nous ont demandé de changer notre nom en raison de violation du droit des marques ». Il pensait alors que cela suffirait pour calmer les tensions avec Sony, d’autant plus que les façades commandées étaient déjà entrées en production.

Néanmoins, les avocats de Sony ne se sont pas arrêtés là. Ils ont à nouveau contacté CustomizeMyPlates en lui demandant de cesser toute production. Selon eux, les façades de la console next-gen font partie de la propriété intellectuelle de Sony. Les avocats ont alors prévenu, ou plutôt menacé, CustomizeMyPlates qu’une poursuite judiciaire serait engagée s’il n’acceptait pas.

Finalement, CustomizeMyPlates a arrêté la production des façades pour la PlayStation 5. Le vendeur a également déclaré que toutes les commandes en cours sont annulées et que les clients seront remboursés. Le site propose désormais différents skins, c’est-à-dire des autocollants, pour personnaliser la PlayStation 5 et la manette DualSense. Il a aussi mis en vente une station de charge non officielle pour deux manettes avec un support de casque intégré. Un support vertical pour la PS5 2 en 1 avec ventilateur et station de charge figure également sur le site. En tout cas, il ne fait maintenant presque aucun doute que Sony ait déjà prévu des façades officielles pour sa console next-gen.

