PS5 : de nouvelles façades colorées disponibles dès le mois prochain

Vous en avez assez du blanc trop impersonnel et passe-partout de votre PS5 ? Nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. C’est par le biais d’un communiqué de presse et d’un post de blog que Sony vient d’annoncer l’arrivée de 5 nouvelles façades pour personnaliser la console et de 3 nouvelles couleurs pour la manette DualSense.

Sony va enfin permettre à tous les propriétaires d’une PlayStation 5 d’avoir autre chose qu’une console toute blanche. De nouvelles façades, ou coques, seront mises en vente dès janvier 2022, permettant de personnaliser la console en Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue ou Galactic Purple. De nouveaux coloris pour la manette DualSense ont été annoncés dans la foulée.

© Sony

Ces façades tant attendues pour PS5 seront disponibles pour la PS5 avec lecteur Blu-ray et pour la PS5 Digital Edition. Elles seront vendues séparément et pas en pack avec la console. Comme Sony le précise, ces nouvelles coques seront aussi agréables à l’œil que simples d’utilisation : « il vous suffit de retirer les façades blanches d’origine de la PS5 et de les remplacer par vos nouvelles façades ». Rien de bien compliqué, donc.

Des façades noires, rouges, roses, bleues et violettes pour personnaliser votre PS5

Si le prix en France reste inconnu, The Verge indique qu’elles seront proposées à 54,99 $ aux États-Unis, soit environ 49 €. Nous avons contacté PlayStation France pour avoir une idée du prix dans l’Hexagone, ces derniers seront communiqués ultérieurement.

© Sony

En termes de disponibilité, les façades Midnight Black et Cosmic Red seront disponibles sur direct.playstation.com à partir du 21 janvier, dans la limite des stocks disponibles et « chez les revendeurs participants » dès le 11 février. Les trois autres, à savoir Nova Pink, Galactic Purple et Starlight Blue, arriveront au cours du premier semestre, sans plus de détails.

Pour rappel, début novembre, le vendeur non officiel CustomizeMyPlates, autrefois appelé PlateStation 5, avait été contraint par Sony de stopper toute la production de façades pour PS5 non-officielles et d’annuler toutes ses commandes en cours.

Des nouveaux coloris pour la manette DualSense

En outre, trois nouvelles couleurs pour la manette DualSense seront également proposées afin d’être mieux assorties avec ces nouvelles façades. Ces nouveaux coloris, inspirés des galaxies, rejoignent les modèles Cosmic Red et le Midnight Black, disponibles depuis novembre 2021. Une bonne occasion de vous rattraper si vous aviez raté cette magnifique DualSense aux couleurs de McDonald’s.

Les manettes DualSense en Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple seront mises en vente sur direct.playstation.com dès le 14 janvier 2022 et à partir du 11 février dans le commerce. Sony ne propose en revanche pas encore de lien de précommande à ce jour.