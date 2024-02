PS5 Pro : sa date de sortie se profile pour 2024, pour accompagner GTA 6

PS5 Pro (concept généré par Dall-E)

Face à une concurrence toujours plus vive et un marché en constante évolution, Sony cherche à reprendre l’initiative en annonçant une version Pro de sa PlayStation 5 pour cette année. Cette décision intervient après une révision à la baisse de ses objectifs de vente pour sa console phare, passant de 25 millions à 21 millions d’unités pour l’exercice se terminant en mars 2023. Cette manœuvre stratégique vise non seulement à relancer l’intérêt pour la PS5 mais aussi à préparer le terrain pour la sortie du très attendu Grand Theft Auto VI en 2025.

PS5 Pro : les analystes s’accordent à dire qu’elle sortira avant la fin de l’année

Le contexte est clair : après trois ans sur le marché, la PlayStation 5 cherche un second souffle. Sony, conscient des cycles de vie de ses consoles, semble vouloir réitérer la stratégie gagnante de la PS4 en proposant une version améliorée de la PS5.

Les analystes, dont Serkan Toto, CEO de Kantan Games, s’accordent à dire que l’industrie du jeu vidéo s’attend à cette nouvelle version dans la seconde moitié de 2024, anticipant un effet positif sur l’ensemble du secteur.

En revanche, Sony fait face à un défi majeur : la marge bénéficiaire de sa division gaming est à son plus bas niveau depuis une décennie. Dans ce contexte, l’entreprise souligne l’importance d’optimiser les ventes tout en équilibrant les profits (voir : PS6 et nouvelle Xbox : plus chères ou moins performantes, pourquoi elles risquent de décevoir). Cette approche pourrait signifier que, même avec le lancement de la PS5 Pro, Sony pourrait ne pas réduire le prix de la PS5 actuelle, rompant ainsi avec la tradition.

PS5 Pro (concept)

L’enjeu est de taille. Alors que l’arrivée de la PS5 Pro pourrait ne pas entraîner de baisse de prix pour le modèle actuel, Sony explore des moyens de stimuler les ventes sans compromettre ses marges. George Jijiashvili, analyste chez Omdia, évoque même la possibilité que Sony lance la PS5 Pro tout en observant une baisse des ventes matérielles d’année en année, un scénario plausible au regard des tendances actuelles.

Reste à voir comment le marché réagira à cette nouvelle offre et si elle parviendra à insuffler une nouvelle dynamique aux ventes de la PlayStation 5. Pour l’instant, il se murmure que la PS5 Pro sortira en novembre 2024, avec une fiche technique musclée.

