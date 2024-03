La PS5 Pro serait la meilleure console pour GTA 6, préparez-vous à la claque graphique

La fuite des spécifications techniques de la PS5 Pro indique que la console marquera un tournant important pour Sony et les joueurs. La machine serait alors le meilleur endroit pour profiter de GTA 6 dans des conditions idéales.

© Sony

Le peu d’exclusivités PS5 disponibles pendant les deux années suivant sa sortie ne permettait pas vraiment à la machine d’exprimer son plein potentiel. Désormais, la console offre enfin des expériences techniquement époustouflantes de façon régulière, ce que les fans attendaient depuis un moment.

Malgré cette belle démonstration de puissance, Sony envisagerait quand même de sortir une PS5 « mid-gen ». Celle-ci ne viendrait pas faire de la figuration, puisque la PS5 Pro s’annonce impressionnante. Et s’il s’agissait de la meilleure console pour jouer à GTA 6 ?

La PS5 Pro serait surpuissante à tous les niveaux

La PS5 Pro devrait marquer un véritable tournant pour la neuvième génération de consoles. Selon le YouTuber Moore Law is Dead, elle serait 45 % plus rapide que la PS5 actuelle. La machine offrirait également un ray tracing d’une qualité deux à trois fois supérieure.

En plus de ses 33,5 Teraflops, un accélérateur d’IA lui permettrait d’atteindre 67 TFLOPS en 16-bit floating point. La PS5 Pro embarquerait aussi le PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling (PSSR), une technologie d’upscaling et d’antialiasing développée en interne par Sony.

Insider Gaming, qui confirme toutes ces informations, ajoute que son processeur serait identique à celui de la PS5 standard, équipée d’un AMD Zen 2 à 8 cœurs. En revanche, la Pro disposerait d’un mode capable de porter sa vitesse à 3,85 GHz (3,4 GHz pour la PS5).

La mémoire système de la PS5 Pro serait dotée d’une bande passante de 576 Go/s (18GT/s) contre 448 Go/s (14 GT/s) pour la machine vendue à plus de 50 millions d’exemplaires. « L’ACV de la PS5 Pro fonctionne à une vitesse d’horloge supérieure à celle de la PlayStation 5 standard, ce qui se traduit par une augmentation de 35 % des performances de la bibliothèque ACM » ajoute Insider Gaming, renseigné par une source interne de Sony. La PS5 Pro devrait sortir en décembre prochain.

La PS5 Pro indispensable pour profiter au mieux de GTA 6 ?

Un gap de puissance considérable séparerait la PS5 et la PS5 Pro, bien plus significatif que celui qui se trouvait entre la PS4 et la PS4 Pro. Si la machine peut véritablement proposer des expériences allant jusqu’à la 8K, elle marquera un véritable pas avant pour Sony.

Au point de devenir LA console sur laquelle les AAA tournent le mieux, loin devant la PS5. Bien sûr, il n’y a que peu de TV 8K sur le marché et il faudra que les jeux offrent cette résolution pour que cela soit vraiment utile.

Toutefois, si la PS5 Pro dispose réellement de ces capacités, il s’agira du meilleur endroit pour jouer à GTA 6, prévu pour une sortie sur consoles en 2025. Le titre de Rockstar doit sortir ultérieurement sur PC, alors la PS5 Pro devrait être le support capable de magnifier le travail du studio. Surtout que Phil Spencer, responsable de la division gaming chez Microsoft, indiquait l’été dernier que développer une nouvelle Xbox plus puissante n’était pas nécessaire.