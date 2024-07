PS5 Pro : date de sortie possible, prix ,design, fiche technique, tout ce que l’on sait sur la future console de Sony

PS5 Pro (concept) © DR

Depuis son lancement en novembre 2020 et surtout, depuis la fin de la pénurie, la PlayStation 5 fait un tabac. Tout le monde est désormais séduit par ses capacités, ses jeux, sa facilité d’utilisation, etc. La console new gen domine largement les ventes, loin devant sa concurrente la Xbox Series, puisqu’elle s’est à ce jour écoulée à près de 60 millions d’exemplaires à travers le monde.

Malgré son succès, Sony pense déjà à la suite, puisqu’après la sortie de la PS5 Slim en 2023, les rumeurs s’accumulent autour de l’arrivée d’une PS5 Pro, bien que le constructeur n’ait encore jamais évoqué officiellement son existence. On vous résume ici les derniers on-dit à son sujet.

🔥 Les dernières rumeurs sur la PS5 Pro et autres actualités PS5 :

La date de sortie de la PS5 Pro reste pour l’heure inconnue. La console serait pourtant prête depuis un moment déjà. Alors pourquoi Sony tarde t-il autant à dévoiler sa bête ? Selon le Youtubeur Moore’s Law is Dead, l’explication est simple : Sony attendrait l’arrivée de GTA 6. En effet, jusqu’à présent aucun jeu n’aurait été en mesure d’exploiter pleinement les capacités de la déclinaison Pro, et le chef d’œuvre de Rockstar Games serait le premier à mériter cet honneur. Si cela se confirme, la console pourrait voir le jour en 2025, bien que plusieurs sources fiables pointent du doigt un lancement à la fin 2024. À ce propos, la console pourrait bien avoir droit à une présentation officielle dès le mois de septembre à l’occasion d’un Playstation Showcase, selon l’analyste William R. Aguilar.

PS5 Pro (concept) © DR

Le célèbre leaker Tom Henderson fait notamment partie des sources qui évoquent une fenêtre de lancement cette année, bien qu’il ait récemment semer le doute avec un tweet. Le constructeur TCL a lui aussi indiqué une date de sortie similaire pour la console, lors d’un évènement de lancement d’une nouvelle gamme de téléviseurs. Comme d’habitude, nous ne manquerons pas de vous tenir informé en temps et en heure lorsque de nouvelles informations nous parviendront.

💰 Quel serait le prix de la PS5 Pro ?

Le prix de la prochaine console de Sony reste pour le moment un mystère, tout comme sa date de sortie. Toutefois, si l’on se prête au jeu des spéculations, la PS5 Pro pourrait être proposée au même prix que la PS5 actuelle, dont le prix baisserait (enfin) en conséquence. En effet, si l’on prend l’exemple de la PS4, la console avait été lancée à 399 €, puis sa version Pro fut commercialisée au même prix 3 ans plus tard. Une autre rumeur suggère quant à elle une augmentation de 100 €. En attendant d’avoir le fin mot, nous ne pouvons que prendre notre mal en patience.

Par ailleurs, on ne sait pas encore si Sony proposera deux versions pour son modèle : une avec lecteur de disque et une version numérique. Le cas échéant, le prix de la console pourrait être plus avantageux pour ceux qui décident de se passer de lecteur. Pour rappel, la PS5 Slim, qui remplace la PS5 d’origine depuis 2023, est disponible au prix de 549,99 € pour l’édition Standard et à 449,99 € pour la version digitale.

PS5 Slim PlayStation 5 Slim (Standard) PlayStation 5 Slim (Digitale) Fnac 539.95€

Cdiscount 546€

Darty 546€

Amazon 546.89€

E.Leclerc 549€

Carrefour 549€

Cultura 549.99€

Son-Vidéo.com 549.99€

Boulanger 549.99€ Plus d’offres E.Leclerc 449€

Cdiscount 449€

Carrefour 449€

Amazon 449€

Cultura 449.99€

Son-Vidéo.com 449.99€

Fnac 449.99€

Boulanger 449.99€

RueDuCommerce 466.97€ Plus d’offres

🛠 Quelle serait la fiche technique de la PS5 Pro ?

Un GPU survitaminé

En mars 2024, une fuite du YouTuber Moore Law is Dead, confirmée par le média Insider Gaming a indiqué que la PS5 Pro serait 45 % plus rapide que le modèle standard grâce à son GPU de 33,5 TFLOPS, et son accélérateur d’IA qui lui permettrait d’atteindre 67 TFLOPS en 16 bits flottants. Toujours selon la même source, la qualité du ray tracing de la PS5 Pro serait environ deux à trois fois supérieure à celle du modèle actuel. Il devrait s’agir d’un GPU RDNA 3 avec 60 unités de calcul, et une mémoire RAM GDDR6 de 16 Go à 18 000 MT/s. Par ailleurs, selon Digital Foundry, la console pourrait profiter de DirectX 12 Ultimate, une technologie qui apporterait un niveau de réalisme sans précédent.

Côté CPU, la version musclée de la PS5 devrait utiliser le même processeur que la console actuelle, à savoir un AMD Zen 2 à 8 cœurs, gravé en 6 nm. Sony aurait toutefois réussi à augmenter les performances du CPU de 10 % par rapport à la PS5. Ce gain minime permettra à la PS5 Pro d’atteindre une vitesse d’horloge de 3,85 GHz, contre 3,5 GHz sur le modèle précédent. Toutefois et au regard de ces limites matérielles, le média Digital Foundry émet des réserves quant au fait que GTA 6 puisse tourner à 60 FPS sur la prochaine console.

L’IA serait au cœur de l’expérience

L’IA pourrait améliorer la mise à l’échelle des jeux grâce à l’apprentissage automatique. Cette technologie aurait permis de faire tourner le prochain jeu Wolverine à 60 FPS avec le ray tracing et le mode performance actifs. La console estampillée Pro devrait par ailleurs être en mesure de faire tourner des jeux à la définition native de 1080p en 4K à 120 FPS, grâce à une technologie d’upscaling intelligente. Il se murmure que la console pourrait même supporter la 8K à 60 FPS.

PS5 Pro (concept) © DR

Cette technologie, baptisée PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), et semblable au DLSS de NVIDIA ou au FSR d’AMD, permettra aux développeurs de tirer parti de toute la puissance de la console sans qu’ils n’aient à retravailler entièrement leurs jeux. Les titres qui tourneront sur la PS5 Pro devraient être en conséquence beaucoup plus jolis et fluides que ce que nous connaissons à l’heure actuelle. À ce propos, il se pourrait que les jeux qui remplissent un certain nombre de critères profitent d’un mode graphique exclusif à la prochaine console. Les développeurs devront pour ce faire obtenir le label « PS5 Pro Enhanced ».

Sachez que Sony a breveté un système d’assistance prédictive qui utilise l’IA pour analyser et conseiller les joueurs en temps réel. Ce système pourrait être intégré sur la PS5 Pro ou la PlayStation 6.

La PS5 Pro profitera-t-elle d’un SSD plus performant et de davantage de stockage ?

La PS5 Pro devrait effectivement se doter d’une mémoire système plus performante avec une bande passante de 576 Go/s, contre 448 Go/s sur la PS5 actuelle. Le cas échéant, les temps de chargement seront donc 28 % plus rapides. En ce qui concerne le stockage, nous pouvons également nous attendre à un SSD plus généreux, étant donné que les jeux devraient être encore plus lourds.

🎮 À quel design s’attendre pour la PS5 Pro ?

PS5 Pro (concept)

C’est le point le plus mystérieux de cette future console. La PS5 Pro devrait a priori ressembler à la PS5 originale, avec un design élégant, futuriste et des tons toujours noir et blanc. En termes de taille, cette version pourrait être toutefois plus imposante, comme ce fut le cas de la version PS4 Pro. Par ailleurs, il n’est pas impossible que la PS5 Pro hérite de l’aspect modulable de son aîné, qui laisse le choix entre une version avec ou sans lecteur de disque.

Sauf indication contraire, la PS5 Pro devrait par ailleurs conserver la manette DualSense, contrairement à la prochaine Xbox Series, qui devrait quant à elle disposer d’une nouvelle manette. La DualSense V2, qui propose une autonomie bien plus élevée que la V1, devrait donc être de la partie.

🤔 Faut-il attendre la PS5 Pro ou acheter la PS5 ?

Bien que certaines rumeurs autour de la PS5 Pro nous paraissent solides, il ne faut pas oublier qu’elle ne reste pour l’heure que des spéculations. Toutefois, on ne peut nier que Sony a de grandes ambitions pour la 8K. La société a notamment promu des téléviseurs offrant une prise en charge de la 8K avec 120 FPS. Elle les a même présentés comme étant prêts pour la PS5.

La PS5 actuelle est capable d’afficher de la 8K (un exemple avec le jeu The Touryst). Toutefois, c’est loin d’être la norme. En proposant de la 8K, du 120 FPS et du ray tracing (pas tout en même temps, soyons indulgents), la PS5 Pro trouvera sa place. Ainsi, la PS5 Pro ne devrait pas faire de l’ombre au modèle standard, puisqu’elle pourrait être destinée avant tout aux passionnés, prêts à payer plus cher.

Cependant, beaucoup de développeurs pensent qu’une mise à niveau de la console actuelle n’est pas vraiment nécessaire, alors que la plupart d’entre eux n’ont même pas exploiter tout le potentiel de la version actuelle. Il serait selon eux plus judicieux de se concentrer sur la création de jeux qui méritent véritablement l’appellation « next-gen ».

À lire : Où acheter la PS5 au meilleur prix actuellement ?