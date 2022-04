PS5 : Sony préparerait l’émulation des jeux PS3

La semaine dernière, Sony a dévoilé le nouveau PlayStation Plus et ses trois formules. À 16,99 €/mois, le PlayStation Plus Premium donne accès à des centaines de jeux disponibles au téléchargement. En plus des jeux PS4 et PS5, le catalogue comprend aussi des jeux de la PlayStation originale, de la PS2 et de la PSP, mais pas ceux de la PS3 ou de la PSS Vita, cette dernière console étant impossible à émuler sur la PS5.

La PlayStation 3 et sa manette – Crédit : Nikita Kostrykin / Unsplash

Suite à l’annonce du PlayStation Plus Premium, de nombreux joueurs sont déçus que les jeux PS3 ne soient toujours pas rétrocompatibles sur la PS5. Ils sont uniquement jouables via le cloud gaming. Néanmoins, ce n’est pas la première fois que l’on entend parler de la rétrocompatibilité des jeux PS3. Au début de l’année, des jeux PS3 et leur prix se sont affichés sur le PS Store de la PS5. Au même moment, un brevet suggérant la rétrocompatibilité totale des jeux PS1, PS2 et PS3 donnait aussi de l’espoir.

« L’émulation de la PS3 est absolument possible sur la PS5 », révèle un développeur

La PlayStation 3 possède une architecture compliquée, mais son émulation n’est pas impossible. Plusieurs développeurs et insiders affirment que Sony est capable d’émuler les jeux PS3 sur PS5. Un développeur de Nightdive Studios assure que « l’émulation de la PS3 est absolument possible sur la PS5. Cependant, Sony n’a jamais été intéressé à investir des millions pour que cela se produise ».

À l’occasion de son podcast GamesBeat Decides, le célèbre insider Jeff Grubb a révélé que ses sources n’avaient pas encore fermé toute possibilité de jouer aux jeux PS3 sur la PS5. Sony pourrait effectivement être en train de préparer l’émulation de la PlayStation 3 sur sa console next-gen. Même si de nombreux jeux classiques ont eu droit à des remasters sur PS5, il ne faut pas oublier que plus de 2 500 jeux sont sortis sur la PlayStation 3.

Enfin, il vaut mieux prendre ces informations avec des pincettes. L’émulation de la PS3 sur la PS5 n’est encore qu’une rumeur. Sony n’a pas confirmé s’il travaille bel et bien sur la rétrocompatibilité des jeux de la PlayStation 3.

Source : Screen Rant