PS5 : un fan créé un design Spider-Man Miles Morales

Certains indices laissent espérer que la PlayStation 5 pourrait être partiellement personnalisable. Sans donner plus de détails et restant très mystérieux sur le sujet, Sony laisse planer le doute sur cette possible fonctionnalité qui ravirait les fans. En attendant, les concepts customisés de la console continuent de fleurir sur le net, et celui de Snoreyn, à l’image de Spider-Man Miles Morales, attire particulièrement l’attention.

Le concept PS5 de Snoreyn. Crédits : Twitter/Letsgodigital/Snoreyn

Le designer nous livre ici une version de la PS5 qui sera difficile à concurrencer pour Sony. Si toutefois le constructeur japonais prévoit de sortir une édition de la console à l’image de Spider-Man. Les panneaux latéraux de la console ont été complètement revus, passant au noir et arborant un logo Spider-Man en relief du plus bel effet. On remarque également une toile d’araignée qui semble revêtir une texture satinée, contrastant avec le noir mat des panneaux latéraux. Les LED bleues de la console ont été troquées avec le rouge typique de l’homme araignée. Quant à la manette DualSense, elle aussi a été métamorphosée. Snoreyn y a appliqué le même fond noir que sur la console, en ajoutant des touches de rouge et une inscription « Be Yourself », elle aussi en rouge, sur le pad tactile de la manette.

Les éditions spéciales et la possible customisation de la PS5 font rêver les fans

La PS5 sera très bientôt dans nos salons. Si jusqu’ici, seul le design blanc de la console a été dévoilé, on imagine sans peine que ce ne sera pas le seul. En tout cas pas indéfiniment. Des éditions limitées de la console finiront inexorablement par voir le jour. En attendant, de nombreux artistes et designers ont partagé des concepts de ce que pourraient être les futures éditions spéciales de la console.

Dans la vidéo où l’on peut voir le démontage de la PS5, il semble que la facilité à retirer les panneaux pourrait ouvrir des possibilités de customisation. Avec ce concept, le designer Snoreyn nous donne un exemple de ce qui pourrait être réalisable. En tout cas en ce qui concerne la console en elle-même. En effet, si l’on peut imaginer cette possibilité pour les panneaux de la console, cela semble plus compliqué à appliquer pour les manettes DualSense. Il semble évident que tout n’a pas encore été révélé au sujet de la PS5. Sony s’est efforcé de distiller les informations au compte-goutte. Rien n’a été évoqué pour le moment, mais si tel est le cas, nous devrions en savoir plus très bientôt.

Source : Screenrant