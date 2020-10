PS5 : Sony démonte sa console next-gen en vidéo

La PlayStation 5 complètement démontée – Crédit : Sony / YouTube

En amont de la sortie de la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition le 19 novembre prochain en France, Sony vient de nous dévoiler les entrailles de la console équipée du lecteur Blu-ray. La vidéo a été publiée sur la chaîne YouTube officielle de Sony et elle est sous-titrée en français. L’ingénieur et vice-président du département du design mécanique et matériel chez Sony Interactive Entertainment, Yasuhiro Ootorin, nous fait l’honneur de présenter la console et ses composants dans cette vidéo très détaillée et longue de 7 minutes. La première chose qui saute aux yeux est la taille de la console. Nous savions déjà que c’est la plus grande console de l’histoire, mais elle semble quand même très impressionnante avec sa hauteur de 39 cm, sa profondeur de 26 cm et sa largeur de 10,4 cm.

Présentation des ports et de l’emplacement SSD de la PlayStation 5

La vidéo est partagée en deux parties. Dans la première, Yasuhiro Ootorin présente un à un les ports de la console. Il n’est cependant pas revenu sur le port mystérieux qui intrigue la communauté depuis quelques semaines. C’est donc très probablement une encoche de sécurité Kensington, et non un port matériel.

De plus, l’ingénieur explique aux joueurs ce qu’ils pourront faire avec leur console next-gen à la maison. Il montre comment le pied peut être démonté et installé de manière à poser la console à l’horizontale. Il détaille également comment déclipser le panneau blanc supérieur afin d’accéder aux deux collecteurs de poussière et à l’emplacement M.2 PCIe 4.0 pour brancher un SSD supplémentaire.

Emplacement M.2 PCIe 4.0 de la PS5 – Crédit : Sony / YouTube

Démontage dans les règles de l’art de la PlayStation 5

Ensuite, Yasuhiro Ootorin se lance dans le démontage de la console. Sony a bien averti les joueurs de ne pas le reproduire à la maison, sous peine de perdre la garantie. Tous les composants sont détaillés avec précision. L’ingénieur japonais se concentre principalement sur le système de refroidissement de la console next-gen. Elle est ainsi équipée d’un grand ventilateur à double prise d’air de 12 cm de diamètre et de 4,5 cm d’épaisseur. Elle a aussi un dissipateur de chaleur qui possède des performances « égalant celles d’une chambre à vapeur ». Au lieu de la pâte thermique habituellement utilisée en tant que conducteur thermique pour dissiper la chaleur du CPU, Sony a fait le choix de se servir d’un métal liquide plus performant. D’ailleurs, l’ingénieur a précisé que lui et son équipe ont passé plus de deux ans à travailler sur ce nouveau système de refroidissement.

Métal liquide servant de conducteur thermique de la PS5 – Crédit : Sony / YouTube

En présentant la carte mère, Yasuhiro Ootorin en a profité pour redonner les spécifications techniques. Il a montré le CPU Zen 2 de chez AMD qui peut atteindre 3,5 GHz. Il a aussi présenté le GPU RDNA 2 aussi de chez AMD d’une puissance de calcul de 10,3 TFlops. Le fameux SSD intégré de 825 Go n’a pas non plus été oublié. Celui-ci atteint une vitesse de lecture de 5,5 Go/s, réduisant ainsi drastiquement les temps de chargement des jeux.

Pour conclure, cette présentation des entrailles de la PlayStation 5 permet de se rendre compte que sa taille conséquente est nécessaire pour optimiser l’évacuation de la chaleur sans sacrifier les performances.

Source : Kotaku