PS5 VR : Tout ce qu’il faut savoir du nouveau casque de réalité virtuelle

Sony continue d’officialiser son nouveau casque de réalité virtuelle. Attendu pour 2022, ce nouvel objet geek à souhait a été intégralement pensé pour se lier parfaitement à la PS5. La maison mère entend capitaliser sur le succès de son précédent modèle pour faire encore évoluer sa technologie. Mais tout le monde attend également un catalogue de jeux conséquent et compatible. Car c’est un peu ce qui à fait défaut au précèdent lancement, de l’avis général des joueurs mondiaux. Le PlayStation VR devrait jouir « d’avancées gigantesques en matière de performances et d’interactivité », des propres aveux de la marque.

PS5 VR continue de se dévoiler – Crédit : Sony

Plusieurs indiscrétions sur le sujet viennent ainsi d’être partagées sur la toile. Toutefois, ces données restent à prendre avec des pincettes, dans l’attente d’une confirmation consolidée de la part de Sony.

Un casque ultra-performant

La première révolution semble avoir lieu côté pixels. En effet, le nouveau casque bénéficiera d’une définition globale de 4000 x 2400 pixels. Pour comparaison, la précédente version n’était que de 1920 x 1200 pixels. Une nouvelle molette permettra un meilleur ajustement de chaque lentille. Le modèle semble également doté d’un moteur de vibrations pour offrir un retour haptique. Un système de tracking sera aussi intégré, pour ne pas avoir à utiliser la PlayStation Camera.

Mais le point qui intéresse les potentiels utilisateurs est sans conteste le retour fovéal. Derrière ce terme se cache une optimisation de l’affichage entièrement basée sur la détection oculaire. Elle permet de d’améliorer significativement la perception des éléments sur lesquels se porte le regard du joueur. Elle vient également consolider le rendu global du graphisme, l’améliorant grandement dans ses moindres détails.

Le casque sera accompagné de deux manettes pour renforcer l’immersion. Le système semble être ultra sensible, permettant de détecter les doigts du joueur, sans que ce dernier n’ait à appuyer sur les boutons. Les vibrations seront plus fines et plus sensorielles également.

Le prix de ce petit bijou devrait être aligné sur son petit frère. Sachant qu’il faudra exclusivement une PS5 pour pouvoir l’utiliser. Tout cela représente donc un investissement conséquent pour un potentiel acquéreur ! En tout cas, ce nouveau casque est déjà très alléchant !

Source : Androidcentral

